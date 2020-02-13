تنظيم دورات تكوينية لفائدة قضاة وضباط شرطة

تنظم رئاسة النيابة العامة ابتداء من الاثنين المقبل بالمعهد العالي للقضاء دورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المتخصصين في هذا النوع من الجرائم.

وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن برنامج التكوين يمتد على أربع دورات (فبراير، مارس، أبريل ويونيو) حيث سيساهم في تأطير هذه الدورات مكونين متمرسين من النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية ووحدة معالجة المعلومات المالية وبنك المغرب والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والخزينة العامة والمختبر العمومي للتجارب والدراسات.

وأضاف البلاغ أن تنظيم هذه الدورات التكوينية يأتي، في إطار دعم التخصص والرفع من قدرات قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي، باعتبار مكافحة هذا النوع من الإجرام من أولويات السياسة الجنائية التي تنفذها النيابة العامة ولكون هذه الجرائم تتميز بالتعقيد وتتطلب إلمام قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالجوانب المالية والمحاسبية والتقنية للجريمة المالية.