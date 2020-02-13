جنس داخل طائرة … الخطوط الملكية توضح

أعلنت الخطوط الملكية المغربية ، اليوم الخميس عن تعاطيها، بأقصى درجات الحزم ، مع الأشخاص المتورطين في صور فوتوغرافية مخلة بالحياء، تم نشرها بعد التقاطها من داخل إحدى طائراتها. وذكرت الشركة في بلاغ لها ، أنها تتقدم باعتذار لزبنائها، على إثر نشر هذه الصور التي تمس بسمعة وقيم الشركة ، مضيفة أنه عقب إجراء بحث عميق أظهر الطابع المعزول لهذا الحادث، فإنها تفاعلت بأقصى درجات الحزم ، تجاه الأشخاص المعنيين ، مع التأكيد على ” الاحتفاظ بحقها في سلك كافة السبل القانونية لإصلاح الأضرار التي لحقت بها “.

وعبرت الخطوط الملكية المغربية عن أسفها لوقوع هذا الحادث ، وأدانت بشدة هذا السلوك غير المسؤول ، مشيدة في الوقت ذاته بالكفاءة المهنية لموظفيها وبتضحياتهم ، حيث تسخر آلاف النساء والرجال منهم كافة الجهود خدمة لزبناء الشركة .

وأضاف المصدر ذاته أن الشركة تجدد مع ذلك ثقتها في أطقم الرحلات ، المشهود لهم بكامل الجدية والالتزام في خدمة زبناء الشركة وسلامتهم.