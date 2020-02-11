القاطي فخور بـ “الطريق إلى كابول”

عبر الممثل ربيع القاطي عن فخره واعتزازه بالنجاح الكبير، الذي حققه الفيلم السينمائي “الطريق إلى كابول”، والذي شارك في بطولته.

وقال القاطي في رسالة وجهها إلى جمهوره عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، “ويبقى فيلم “الطريق إلى كابول” من المعادلات الصعبة في تاريخ السينما المغربية… ويبقى دور “مسعود” من الشخصيات المتميزة، التي ظلت عالقة في أذهان المتلقي المغربي تحية للمخرج المبدع إبراهيم الشكيري ولكل طاقم الفيلم الفني والتقني… وتحية خاصة للمبدعة كليلة بونعيلات”.

وحظيت رسالة القاطي بتفاعل شريحة واسعة من جمهوره الذين يعتبرونه ممثلا متميزا من خلال مهنيته، إذ قال أحد متابعيه “أتمنى لك التوفيق والنجاح… رجل محترم وأتمنى أن تبقى دائما وأبدا محترما ومتميزا بين كثير ممن فسدت أخلاقهم… رجل ثابت على مبدئه وبعيد عن التصنع… منذ أن عرفناك وأنت على طريق واحدة لا تبدل ولا تغير ولا تتغير بصدق أنت تستحق لقب أفضل ممثل عربي”.

وتمنى عدد كبير من متابعي صفحة القاطي على “إنستغرام” أن تفتح أمامه الفرصة للمشاركة في فيلم أمريكي، إذ قال أحد متابعيه “أتمنى أن تشارك في فيلم بهوليود، فأنت تملك كل الوسائل والمقومات لتشارك في فيلم عالمي”.

وتقاسم القاطي، أخيرا، صورا من كواليس تصوير بعض أعماله من بينها مسلسل “زهر الباتول”، الذي قال بعد نشر صورة منه “نهاية تصوير دور القايد ناصر، الذي جسدته بكل حب تحت إدارة المخرج المتميز هشام الجباري”.

أمينة كندي

