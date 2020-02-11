ملكة “البلوك” في المغرب

تستعد الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، لملاقاة جمهورها المغربي تزامنا مع عيد المرأة الذي يصادف ثامن مارس من كل سنة.

وستحط صاحبة البرنامج الشهير “بلوك” الرحال بالبيضاء، إذ ضربت موعدها مع جمهورها ومتابعي برنامجها بالمغرب، لأول مرة سينما ميغاراما، من أجل التطرق إلى مواضيع كثيرة، منها المواضيع التي تعم العلاجات العاطفية.

وأعلنت رضوى، عبر بث مباشر أجرته على “إنستغرام” أنها ستزور المغرب قريبا، معبرة عن إعجابها بالمغرب وعن حبها لجمهورها المغربي الذي خاطبته باللهجة المغربية، إذ قالت “كنبغيكم بزاف”.

وتعتبر الشربيني، صاحبة عبارة “بلوك” الشهيرة، من بين أكثر الإعلاميات شهرة في الوطن العربي، وبلغت ذلك بطريقتها المثيرة للجدل في انتقادها الرجل في علاقته بالمرأة، ومحاولة شحن النساء ليصبحن أكثر صلابة أمام الرجال.

وروجت، اخيرا، إشاعات تؤكد ارتباط الشربيني برجل أعمال مغربي، قبل أن تخرج رضوى للرد عليها، ونفي كل ذلك. وتحظـــى الشربينـــــــي، بمتابعة مهمة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، سيما فيديوهاتها، التي تتضمن مقاطع من برنامجها، وهو الأمر الذي جعلها من الإعلاميات الأكثر شهرة.

إ. ر

