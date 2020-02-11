 الوالي وعيد ميلاد زوجته

وجه الممثل والمخرج رشيد الوالي رسالة إلى زوجته ابتسام بمناسبة عيد ميلادها، والتي حظيت بتفاعل كبير من قبل جمهوره، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور “إنستغرام”.

وقال الوالي لزوجته “عيد ميلاد سعيد ابتسامتي، التي لا تفارق محياي… كل عام وأنت قريبة إلى قلبي بعيدة عن الأحزان. أحب السنين التي أقضيها بجانبك. ولا ترهبني التجاعيد، التي تزحف إلى وجوهنا. والتي لا تزيدنا إلا وقارا…ولا تزيدك إلا جمالا…”.

وأضاف الوالي في رسالته قائلا “وأضحك أكثر عندما أرى الخيبة في وجه السنين حينما تعلم أنني أراك بقلبي… ولن يغير من عشقي لك بياض الشعر ولا كثرة النسيان… أعطاك الله على قدر نيتك… وأعطاني الله أنت… لأنك بكل بساطة أكثر مما كان في نيتي… كل عام وأنت وأبنائي وعائلتي بألف خير”.

ووصف كثير من متابعي صفحة الوالي على “إنستغرام” رسالته بـ “الرومانسية”، كما عبروا عن احترامهم وتقديرهم له، إذ قال أحد متابعيه “أستاذ رشيد كلما اقتربت يزيد احترامي وتقديري الشديد لك وفقك الله أيها الفنان العظيم وحفظك الله أنت وأسرتك الكريمة وحفظ ابتسام الطيبة والمتواضعة والمثقفة”.

واختار الوالي أن يبث مقطع فيديو للرد على كل الرسائل، التي تعكس حب الجمهور له، والذي علق عليه قائلا “هذا الفيديو لأشكركم على رسائلكم، تستحقون كل الحب والتقدير”.

أ. ك

