الإبراهيمي تشكو المتحرشات

كشفت الفنانة المغربية حنان الإبراهيمي، أخيرا، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام” عن امتعاضها بسبب الفتيات اللواتي يلاحقن زوجها ويتحرشن به دون وازع أخلاقي موضحة في مقطع فيديو تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن بعض الفتيات يتحرشن بزوجها واخترن دغدغة عواطفه بجمل غير لائقة، معبرة عن أسفها لهذا السلوك المتنافي مع أبسط أخلاقيات احترام الناس، قبل أن تستدرك حنان بأن الرابط الذي يجمعها بزوجها أقوى بكثير مما قد تتصوره هؤلاء المتحرشات.

والجدير بالذكر أن الممثلة حنان الإبراهيمي والمقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، تعرضت بدورها لعدة إشاعات في السنوات الأخيرة، إذ لم يتردد البعض من اتهامها بأنها على علاقة عاطفية مع الممثل رشيد الوالي بحكم اشتغالهما سويا في عدة أعمال، سواء التي يشارك فيها الوالي ممثلا أو مخرجا، وهو اتهام نفته حنان بسخرية في كثير من إطلالاتها الإعلامية، معتبرة رشيد وزوجته ابتسام أسرتها الثانية في المغرب.

وهو ما أكدته زوجة الوالي في كثير من المناسبات، معبرة عن علاقة الصداقة القوية، التي تربطهما بالممثلة حنان الإبراهيمي.

عزيز المجدوب