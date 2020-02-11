ديو يجمع لمنور وعمور

يتداول على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، خبر الاستعداد لطرح ديو، ينتظر أن يجمع الفنانة أسماء لمنور والمغني حاتم عمور.

وحسب ما يروج له، فإن الخبر، الذي كشفه برنامج “بيناتنا”، أكدته بدورها لمنور، من خلال ستوري نشرته على صفحة الخاصة على “إنستغرام”، مشيرة إلى أن موضوع الأغنية التي ستجمعها بحاتم، لا علاقة له بعيد الحب، باعتبار أن الكثيرين توقعوا بأن الديو سيطرح لمناسبة عيد الحب، الذي يصادف 14 فبراير من كل سنة.

وفي سياق متصل، يلاحظ ابتعاد لمنور، عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، الأمر الذي طرح علامات استفهام كثيرة، إذ توقع البعض أن الأمر له علاقة بعطلة اختارت لمنور الاستفادة منها، أبعدتها عن “إنستغرام”.

ويعد ألبومها الخليجي “أوساط النجوم”، آخر ألبوم طرحته لمنور، وهو من إنتاج وتوزيع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

ويتضمن الألبوم 14 أغنيـة، تعاونت من خلالها لأول مرة مع الملحن السعـــودي ياسر بو علـي، إلـــى جانب أسماء أخـرى، علما أنهــا اختارت أن تطل على جمهورها من خلال ألبومها لمناسبة عيد الحب الماضي.

إ. ر