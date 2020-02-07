لالة حسناء تترأس افتتاح الدورة الـ26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالبيضاء

ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء، بعد ظهر الخميس بالمعرض الدولي للدار البيضاء، افتتاح الدورة الـ26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 16 فبراير الجاري.

وقامت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء، رفقة وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، ومندوبة المعرض لطيفة مفتقر، بزيارة أروقة قطاع الثقافة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

كما زارت سموها رواق الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بصفتها ضيف شرف الدورة، التي تحتفي بالروابط التاريخية والحضارية بين المملكة المغربية وهذا البلد الشقيق، تعزيزا للعلاقات الثقافية التي ظلت تربط نساء ورجال الثقافة والفكر بالبلدين.

وزارت سموها أيضا أروقة، وكالة الإنعا ش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، ووزارة العدل، ومؤسسة وسيط المملكة، ورئاسة النيابة العامة، ووكالة بيت مال القدس، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومعهد ثيرفانتيس، والمعهد الفرنسي، والرواق الأمريكي بالمعرض، ودار النشر الصينية (بيبل أند تانجل بابليشينغ هاوس /people and tangel publishing house)، والملحقة الثقافية لسفارة المملكة العربية السعودية بالرباط، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ودار النشر (إيديت كونسولتينغ) المتخصصة في كتاب الطفل، ودار النشر لاكروازي دي شومان.

وتعرف هاته التظاهرة التي تنظمها وزارة الثقافة والشباب والرياضة، بتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ومكتب معارض الدار البيضاء، مشاركة 703 من العارضين، منهم 267 عارضا مباشرا، و436 عارضا غير مباشر، من المغرب والعالم العربي وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا، سيقدمون عرضا وثائقيا متنوعا يغطي مجمل حقول المعرفة، فيما يتجاوز عدد العناوين المعروضة 100 ألف عنوان.

وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء قد استعرضت، لدى وصولها إلى المعرض الدولي للدار البيضاء، تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموها، الحسن عبيابة، وأحمد ولد اباه ولد سعيد أحمد الكاتب العام لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وعاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني، ومحمد مولود محمد سليم القائم بالأعمال بسفارة موريتانيا بالرباط، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار. كما كان تقدم للسلام على سموها والي جهة الدار البيضاء -سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، ورئيس مجلس الجهة، وعامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، ورئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، ورئيس مجلس مقاطعة سيدي بليوط، ومديرة الكتاب والخزانات والأرشيف بقطاع الثقافة، ومندوبة المعرض، والمدير العام لمكتب معارض الدار البيضاء.