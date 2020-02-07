مولاي حفيظ العلمي: المشاريع التي أطلقها الملك بسوس ماسة تروم خلق فرص الشغل للشباب

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، الخميس، أن المشاريع التي أطلقها صاحب الجلالة بسوس ماسة تروم أساسا خلق فرص الشغل لشباب هذه الجهة.

وثمن الوزير، في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمدينة أكادير، مبرزا التطور الذي شهدته سوس ماسة في السنوات الأخيرة، لا سيما عبر إطلاق مشاريع أحدثت تحولات جذرية في الجهة.

وسجل الوزير أن مخطط التسريع الصناعي أخذ طابعه الجهوي بجهة سوس ماسة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في يناير 2018، مذكرا في هذا الإطار بأن عددا من المشاريع التي رأت النور تهدف إلى خلق 24 ألف منصب شغل في الجهة.

واعتبر السيد العلمي أن “ما تحقق أهم بكثير ويتجاوز الهدف المسطر إلى حد بعيد”، وسجل أن “الجهة تشهد إنجاز مشاريع ملموسة وعملية توفر فرصا للشباب، وتعيش وفقا للتعليمات الملكية السامية لحظة تاريخية”. كما أشار إلى أن هذه الدينامية بدأت تؤتي ثمارها، بالخصوص، بفضل المستثمرين الدوليين في قطاع السيارات، مع تسطير هدف تعبئة 2000 شخص، بالإضافة إلى مراكز النداء التي انخرط فيها بالفعل 900 شخص.