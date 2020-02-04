علماء روس يقترحون على الصين عقارا لمواجهة فيروس كورونا

أعلن نائب وزير الصحة الروسي سيرغي كراييفوي، اليوم الثلاثاء، أن الصين تختبر عقار “تريازافيرين” الروسي ،الذي أنتجه علماء من جامعة الأورال الفيدرالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال كراييفوي “أخذ الخبراء الصينيون لقاح تريازافيرين لاختباره” ،موضحا أن وزارة الصحة الروسية بدأت العمل على تطوير لقاح فيروس كورونا، وكانت تجري مفاوضات مع علماء صينيين حول الحصول على المواد البيولوجية، من أجل البدء في إنشاء التلقيح.

يشار الى أن “تريازافيرين” هو دواء روسي مضاد للفيروسات من عائلة أزولازين. أثبت فعاليته ضد 15 نوعا من فيروسات الإنفلونزا ،و أنتج من قبل علماء من جامعة الأورال التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ومعهد أبحاث الإنفلونزا ،التابع لوزارة الصحة الروسية.

وأبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي مرض مجهول في مدينة ووهان في 31 دجنبر 2019.

وتشير البيانات الواردة من الصين إلى أن عدد الوفيات المؤكد في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 425 ،في وقت ارتفع فيه عدد الإصابات إلى 20400 حالة.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان ومحاصرة هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.