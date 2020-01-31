أعضاء فرقة أحيدوس “حركوا” بفرنسا

تفاجأت جمعية «تزويت قلعة مكونة للتنمية وإحياء التراث» باختفاء أربعة من أعضاء فرقة شباب تزويت (رقصة النحلة) التابعة لها، الذين «حركوا» بفرنسا، وذلك مباشرة بعد انتهائها من جولة فنية حطت الرحال بعدد من المدن احتفالا بالسنة الأمازيغية الجديدة، حيث قدموا مجموعة من اللوحات من فن «أحيدوس».

وأكدت جمعية تزويت قلعة مكونة للتنمية وإحياء التراث خبر «حريك» أربعة من أعضائها عبر بلاغ رسمي لها نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي استنكرت فيه ما حدث.

وأوضحت الجمعية في بلاغها «في إطار جولتها الفنية بمجموعة من المدن الفرنسية للتعريف بالفن التراثي لمنطقة قلعة مكونة والجنوب الشرقي والفلكلور المغربي عموما…فوجئ أعضاء فرقة شباب تيزويت رقصة النحلة باختفاء أربعة من عناصرها بشكل مفاجئ، وصادم وغير متوقع»، مضيفة «وبناء عليه فإننا في جمعية تزويت قلعة مكونة للتنمية وإحياء التراث نعلن للرأي العام المحلي والوطني استنكارنا لهذا السلوك اللاقانوني واللاأخلاقي الغادر من قبل أشخاص استغلوا ثقة جمعيتنا وسمعتها».

واسترسلت الجمعية في بلاغها قائلة إن فرقة شباب تزويت سبق لها أن قامت بجولات بعدد من الدول منها فرنسا وكندا ولم تواجه أي مشاكل، مؤكدة أن رئيس الجمعية والفرقة وباقي أعضائها لا يتحملون أي مسؤولية في فرار الأعضاء الأربعة ولم يكن لهم أي علم مسبق بما خططوا له.

ودعت الجمعية في بلاغها الجهات المسؤولة بفرنسا وبالمغرب بالعمل على تفعيل المساطر القانونية اللازمة ضد الأعضاء الأربعة، الذين «حركوا»، كما نددت بسلوكات من أسمتهم «المصطادين في الماء العكر»، الذين «ينتظرون الفرصة لتشويه سمعة جمعية تزويت، وفرقة شبابها تزويت».

ومن جهة أخرى، استنكرت جمعية تزويت قلعة مكونة التشهير والقذف اللذين تتعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أكدت استعدادها لتفعيل المساطر القانونية ضد أصحابها. يشار إلى أن «رقصة النحلة» لفرقة «أحيدوس تزويت» تعتبر أحد أهم الفنون الشعبية الغنائية ذات الطابع الجماعي، والمعروفة محليا وطنيا ودوليا، كما تم توارثها عبر عدة أجيال للحفاظ عليها باعتبارها إرثا ثقافيا وتراثيا.

أمينة كندي