“كلاش” بين جمالي وعزيزي

هاجم الممثل والمغني فيصل عزيزي، فاتي جمالي، بطريقة غير مباشرة، أثارت جدلا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي، ودفعتها إلى الخروج عن صمتها والرد على «استفزازاته».

وصوب عزيزي مدفعيته صوب مليحة العرب، بعدما أطلقت أول أغانيها «غلطة كبيرة»، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، إذ كتب تدوينة نشرها على صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي، ينتقد فيها ولوج جمالي عالم الغناء.

وكتب عزيزي في التدوينة التي أرفقها بصورة له بملابس نسائية، «أنا فنانة طويلة وزوينة وما محتاجاش للبونج. ما محتاجاش حتى للصوت دابا صافي جمعت الفلوس والمعارف أنا جاهزة. الله يعز الأوطوتون والمكياج«.

وتابع عزيزي «تقاتلت وتصاحبت مع شحال من مشرقي وفتخت شحال من مغربي، ما عمرني ما نغني حاجة أخرى غير الحب، ألبومي كشكول منوع وفيه الأغاني التالية حبي نتا وحبك محبوك وتحبك حبوبة وحبني وحبيته «.

وأضاف المغني «اش غاندير بشي أغاني ملتزمة؟ داك شي أصلا صعيب وخاصه القراية وفيه المشاكل، يا خيتي أنا باراكا عليا غير الحب، فنا وممارسة، قبلة كبيرة من فاصوليا الفنانة العصامية المناضلة الغرامية، ملكة الطوندونس».

ولم يتأخر رد جمالي، إذ كتبت بدورها تدوينة جاء فيها «إذا كنت تقصدني بكلامك، اشكرك واحترم رأيك، لأنني شخصيا معجبة بصوتك، لكن كنت أتمنى أن توجه لي النصيحة الفنية، وأن يكون انتقادك بناء، سيما انه سيكون من فنان ولديه خبرة من الممكن أن تفيدني». وأضافت جمالي في التدوينة ذاتها التي يبدو أنها حذفتها من صفحتها الرسمية «ما شي تسبني، لأنك شخص أعزه، رغم أنني لا أعرفك شخصيا، ومع ذلك لم يقلقني كلامك، مع كل احترامي».

إ.ر