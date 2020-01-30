البام يطالب بمحاكمة الوزراء

قال العربي المحرشي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، في جلسة مجلس المستشارين، إن من الواجب محاكمة الوزراء والمسؤولين على ضياع أموال المغاربة، مردفا أن مجموعة من الاتفاقيات التجارية لا يستفيد منها الشعب المغربي، وأنه لا يجب فقط تمزيق اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، بل من الضروري تمزيق الكثير من الاتفاقيات.

وانتقد المحرشي، في تعقيب على عرض سعد العثماني، حول جهود محاربة الفساد، مشددا على أن الحكومة هي المسؤولة عن ضياع أموال المغاربة، «لأن هناك مجموعة من الاتفاقيات التي لا نربح منها شيئا، وطالبنا غير ما مرة بإجراء تقييم لها، وحول ما يصدره المغرب يستورده؟». وأضاف المحرشي، أن تصريح مولاي حفيظ العلمي، بشأن تمزيق اتفاقيات التبادل مع تركيا، يحيلنا على ضرورة تمزيق الكثير من الاتفاقيات.

وتابع المحرشي، أن «الأصالة والمعاصرة، تقدم بمقترح قانون في مجلس النواب، حول محاكمة الوزراء، لأن لا أحد فوق القانون، إذ من الواجب محاسبة كل مسؤول أو وزير أو غيرهما، عند التقصير في المسؤولية، ويعاقب مقل جميع المواطنين»، واسترسل المحرشي قائلا «أصبح لدينا اليوم بالمغرب، شاي تركي وأفلام تركيا ولباس تركي وغيرها، فكيف يمكن أن يكون تبادلنا مع الأتراك متساويا».

وتابع القيادي، في حزب الجرار، أن محاربة الفساد التي نادت بها حكومة الإسلاميين مجرد شعار، مضيفا «سبق وصرحتم بأنكم ستمكنون خزانة الدولة من الملايير من محاربة الفساد، لكن الأمر مجرد فرقعات إعلامية»، مضيفا في نقد للعثماني،»أريد أن أحدثكم عن الفساد الذي ينخر البلاد، وليس المجرمين الذين يضبطون برشاوي قيمتها 50 ألف درهم أو أقل منها»».

عصام الناصيري