«المسيح» يجر على باي الانتقادات

شنت على الممثل المغربي سعيد باي، حملة شرسة، قادها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة له على صفحته الرسمية على «إنستغرام»، شبه فيها نفسه، حسب تأكيد نشطاء، بالنبي «عيسى»، علق عليها بالقول «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الصورة مركبة على لوحة «سالفاتور موندي» للرسام «ليوناردو دافنتشي».

واعتبر نشطاء أن باي، سعى إلى إثارة «البوز» بنشر تلك الصورة، قبل أن يذهل البعض إلى حد القول إنها صورة «مستفزة»، ولم يكن من اللائق نشرها، مطالبينه بحذفها.

واضطر باي، بعد الضجة التي أثارتها الصورة، إلى الخروج عن صمته، والرد على منتقدي خطوته، والذين «يجهلون حس الإبداع والفكاهة بمفهومها الإجمالي».

ونشر باي، تدوينة على صفحته الرسمية على «إنستغرام»، كتب فيها «أنا بعيد كل البعد عن ما يسمى بـ»البوز» أو إثارة الجدل، حاولت فقط أن أقتسم هاته الصورة مع المتابعين بعدما توصلت بها من أحد المعجبين وهي من إنجازه».

وأضاف في التدوينة ذاتها «هذا الشخص من مبدعي الفوتوشوب، ذنبي الوحيد أنني اقتسمت معه الصورة، لكننا وللأسف نعيش في زمن يهتم فيه الناس بالتجسس على الآخرين، غافلين أمورا أهم، جاهلين حس الإبداع والفكاهة بمفهومها الإجمالي»، قبل أن يختم تدوينته بتوجيه شكره لكل من تفهم مغزى الصورة في معناها الحقيقي والفني.

إ.ر

تعليق: سعيد باي (خاص)