دعوة إلى نموذج تنموي مناهض للتطرف

دعت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، إلى نهج سياسة تعليمية عقلانية ديمقراطية حداثية خالية من التطرف والميز الديني ومن كل ما يتناقض ويختلف مع مبادئ حقوق الإنسان، من أجل التغلب على الإرهاب من جذوره، وتأسيس جيل عقلاني متمكن من وسائل العلم والمعرفة التي تدخله مباشرة إلى سوق العمل وإنتاج الثروة والابتعاد بالتالي عن الفقر والتهميش.

واقترحت الجبهة، على لجنة إعداد المشروع التنموي الجديد، أن تفرض ميثاق شرف واضحا، على كل من يرغب في الانخراط في بلورة وإعمال هذا النموذج، يتعهد من خلاله بمناهضة التطرف والإرهاب وعدم التساهل بخصوص تلغيم المنظومة التربوية بأي مجاملة لأي مبادرة تسعى إلى تسييد العنف والتطرف العقائدي والتعصب الفكري المناهض لكل اعتدال وانفتاح واحترام لمبادئ حقوق الإنسان الكونية، والعمل على تهيئة مناخ سلمي وأخلاقي يسمح بمنافسة واضحة وشفافة بين الخيارات والبرامج المختلفة، من دون أي تهديد للسلم المجتمعي أو لتواصل المسار الديمقراطي.

وهو الميثاق الذي على الأحزاب السياسية المغربية والإطارات المدنية ومؤسسات الدولة المنخرطة في تفعيل وإعمال النموذج التنموي الجديد، أن تتبناه وتوقع عليه.

وطالبت الجبهةالموقعين على الميثاق، بالالتزام في برامجهم وخطاباتهم وممارساتهم السياسية وتصريحاتهم الإعلامية بنبذ وتجريم كل الدعوات التكفيرية أيا كان مصدرها وأيا كان أصلها، والحظر التام لكل استغلال للدين في أي فعل عمومي تنموي وسياسي وتجنب كل الأعمال والسلوكات التي من شأنها تقويض الحق في التعبير بحرية عن خيارات المواطنين.

نورا الفواري