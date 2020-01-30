بلافريج ضد حبس المفطرين في رمضان

أعاد عمر بلافريج، برلماني فدرالية اليسار الديمقراطي، قضية الإفطار العلني إلى الواجهة، لمناسبة مناقشة التعديلات على القانون الجنائي في مجلس النواب.

وتقدم برلماني الفدرالية بتعديلات ركزت على قضايا الحريات الفردية والإجهاض.

ومن بين التعديلات التي تقدم بها نائب الفدرالية، تعديل الفصل 222 من القانون الجنائي المتعلق بالإفطار العلني، أكد من خلاله على ضرورة حذف العقوبة الحبسية، والاكتفاء بالغرامة.

واقتصر التعديل على معاقبة كل من أجبر الصائمين على الإفطار العلني في نهار رمضان، بغرامة لا تقل عن ألفي درهما، عوض الصيغة الحالية للقانون، التي تشير إلى «كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في مكان عمومي دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 200 درهم».

وبرر بلافريج تعديله بضرورة الانسجام بين القانون الجنائي والالتزامات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب.

وأعاد بلافريج التأكيد على مواقفه السابقة بشأن قضية الإجهاض، داعيا إلى تعديل الفصل 449 من القانون الجنائي، الذي ينص على معاقبة كل من أجهض وحاول إجهاض امرأة حامل بدون رضاها، بالحبس من عشر سنوات الى 15 سنة، في اتجاه التنصيص على عدم المعاقبة على الإجهاض قبل اليوم التسعين من الحمل، إذا كان بطلب من المرأة، شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة.

برحو بوزياني