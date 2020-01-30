«باميون»: من «لهف» ملايير الحزب؟

تساؤل حول مآل 400 مليون جمعها قيادي من برلمانيين و»حرك»

لم يستسغ آلاف المنخرطين في الأصالة والمعاصرة الطريقة التي تم بها طي ملف «تبخر 4.5 ملايير» من خزينة الحزب، ومن استفاد منها؟ وهو السؤال الذي ردده أكثر من قيادي، وإطار، وبرلماني، داخل الهياكل المسيرة للحزب، أثناء اشتداد الصراع الداخلي بين التيار الذي تزعمه حكيم بنشماش، ومن معه، وتيار عبد اللطيف وهبي، ومن معه، قبل عقد لقاء المصالحة.

وعلى بعد أسبوعين من عقد المؤتمر عاد البرلماني حسن بلمقدم، الذي ظهر في اجتماع انتخاب مندوبي المؤتمر في شريط فيديو، أول أمس (الأحد)، ليسأل أين اختفت تلك الملايير، ومن يتحمل مسؤولية التصرف فيها، داعيا المحاسبين بالحزب إلى كشف الحقيقة. كما دعا إلى الكشف عن مصير 400 مليون التي تم جمعها من البرلمانيين بمجلس المستشارين، ولم يظهر لها أثر، وهو مطلب أثاره آخرون في اجتماعات بمختلف الأقاليم.

ورفض وهبي جوابا عن سؤال لـ «الصباح» في ندوة ترشحه للتنافس على منصب الأمين العام في المؤتمر الرابع المزمع عقده في السابع من فبراير المقبل، تحميل المسؤولية لطرف ضد آخر، مؤكدا أنه سأل القيادي الذي أثار هذه القضية، عن إثبات صحة اتهاماته بالوثائق، فلم يتمكن من ذلك، في إشارة إلى اتهام ساقه العربي المحرشي، ضد محمد الحموتي، بأنه توصل من إلياس العماري، الأمين العام المستقيل، بـ 4.5 ملايير سنتيم، أو حينما غادر المقر المركزي للحزب ترك المبلغ في خزينة حساب الحزب، وهو ما نفاه الحموتي، الذي قال إن ما راج عن توصله بمبالغ مالية لا أساس له من الصحة، وعلى من ادعى ذلك إثبات أين تبخرت تلك الأموال.

وارتفعت حدة تبادل الاتهامات بين تيارات الأصالة والمعاصرة، قبيل انعقاد المؤتمر، جراء تبخر «الأموال»، إذ اختفت الوثائق المالية والمحاسبية، بما فيها مراسلة القيادي عزيز بنعزوز، رئيس الفريق السابق لـ «البام» بمجلس المستشارين، كي يقدم وثيقة عن حصيلة جمع الأموال من البرلمانيين على مدى ثلاث سنوات، والتي قاربت 400 مليون، ولم يظهر لها آثر، بل تبخر هو أيضا و»حرك» خارج البلاد.

وقالت مصادر «الصباح» إن تخبر «الأموال» التي تم جمعها بطرق مختلفة، عمق الأزمة في صفوف قادة الأصالة والمعاصرة، ورفع منسوب فقدان الثقة، التي حاول القادة استرجاعها عبر المصالحة وانتخاب المؤتمرين، وتنافس المرشحين على خلافة بنشماش، من القيادي المثير للجدل وهبي، الذي يراهن على الفوز، إلى محمد الشيخ بيد الله، الهادئ، ثم المكي الزيزي، الذي لم تكن له مواقف، وآخرين يعتبرون أنهم ليسوا أرانب سباق، بل قادرون على إحداث المفاجأة.

أحمد الأرقام