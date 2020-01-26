المضاربون يهزمون الدولة في حرب العقار

المجلس الاقتصادي والاجتماعي كشف أعطاب السياسات العمومية ومضاربات في المعاملات

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اختلالات كبيرة في السياسات العمومية المتعلقة بتدبير العقار. وأكدت دراسة، أنجزها بطلب من رئيس الحكومة لتقييم واقع العقار وتحديد المحاور الأساسية للإصلاح، أن منطق المضاربة يسود في بعض المعاملات، وتوجد مكامن ضعف على مستوى تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة بالعقار.

وسجل المجلس غياب إطار استراتيجي مشترك لضمان تجانس والتقائية الأهداف والتدابير المعتمدة بسبب تعدد المتدخلين المعنيين، وتنوع الأنظمة القانونية المنظمة للعقار وغياب آليات تنسيق لامركزية ناجعة في المجال.

وأشار المجلس إلى أن المغرب اعتمد، منذ منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، استراتيجيات قطاعية تدمج البعد المتعلق بالعقار باعتباره موردا استراتيجيا بنبغي جعله في خدمة أهداف النهوض بمختلف القطاعات الإنتاجية، مثل السياحة والصناعة والفلاحة والتجارة واللوجيستيك.

وأكدت الدراسة أن تنفيذ هذه الاستراتيجية القطاعية اصطدم في كثير من الأحيان بصعوبات ترتبط بغياب سياسة تعبئة ناجعة وذات مردودية للعقار، إضافة إلى غياب إطار إستراتيجي مشترك لضمان تجانس السياسات العمومية المتعلقة بتدبير العقار.

وخلصت الدراسة إلى أن الإطار القانوني لم يعد يتلاءم مع الواقع الحالي والرهانات الجديدة المرتبطة بالعقار، إذ أن عمليات الملاءمة التي تم اعتمادها لتحفيز العرض والاستجابة للطلبات المتزايدة على العقار، جعلت الترسانة القانونية متقادمة ومعقدة، وتتسم بتعدد النصوص القانونية وتشتتها وافتقارها للانسجام، ما يفرض ضرورة تطوير الإطار القانوني.

وأشارت الدراسة إلى أن النظام العقاري تعتريه أوجه القصور، مشددة على عدم تغييره كليا دون تفكير مسبق، إذ يتعين تطوير النظام العقاري القائم مع الحرص على المحافظة على التوازنات التي يقوم عليها. وأوضحت الدراسة أنه يتعين العمل على وجه الاستعجال من أجل وضع إستراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد والقطاعات، باعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار آراء كل المتدخلين.

وأوصى معدو الدراسات بالعمل على تطوير الإطار بتحديث هيكله العام، بما يجعل العقار يستجيب لحاجيات تحصين الملكية العقارية، وتقنين المعاملات العقارية، وتحسين نظام المعلومات المتعلقة بهذا المجال.

وحدد المجلس ثلاثة محاور رئيسية، اعتبرها ركيزة لبناء رؤية جديدة للسياسة العقارية. وتتمثل هذه المحاور في تحسين آليات تحصين الملكية العقارية، بما يمكن من ضمان اعتراف أمثل للحقوق المكتسبة من خلال وضع إطار معياري محلي، سيما بالنسبة إلى الأراضي الجماعية، وتعزيز آليات تحصين الحقوق المتعلقة بالأملاك الخاصة غير المحفظة، وتحسين التخطيط والتقنين العقاري، عبر تعزيز آليات تخطيط استعمال الأراضي في الوسطين الحضري والقروي، وتطوير المعلومات العقارية من خلال تفعيل النصوص القانونية المنظمة للسجل الوطني للأملاك العقارية باستغلال الفرص التي تتيحها التطورات التكنولوجيا.

عبد الواحد كنفاوي