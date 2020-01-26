علمي تستعين بالديفا

عادت بشرى علمي، الحاصلة على لقب مليحة العرب، إلى طرح “كوفرات” أشهر الأغاني، في انتظار تصوير فيديو كليب أغنية خاصة بها، قالت إنها ستحمل عنوان “ذكرى”.

ونشرت بشرى على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، مقاطع فيديو لـ”كوفر” جديد، طرحته على قناتها الخاصة على “اليوتوب”.

واختارت مليحة العرب، هذه المرة، إعادة غناء أغنية لسميرة سعيد، ويتعلق الأمر بـ”جاني بعد يومين”، ودعت متابعي صفحتها، إلى مشاهدة جديدها الذي صورته على طريقة فيديو كليب، بطريقة مميزة.

وفي سياق متصل، تستعد علمي، حسب ما أكدته، في وقت سابق، لطرح أغنية تحمل عنوان ” ذكرى”، انتهت أخيرا من تسجيلها، تعاونت من خلالها مع يونس آدم الذي كتب كلماتها ولحنها محمد الرفاعي، فيما تكلف حمزة الغازي بتوزيعها، مشيرة إلى أن الأغنية ستكون الخطوة الأولى، لدخول عالم الغناء، بشكل رسمي، بعد حصولها على لقب مليحة العرب السنة الماضية.

ويتوقع أن تصور فيديو كليب الأغنية بلندن، تحت اشراف فريق عمل أجنبي محترف.

يشار إلى أنه سبق أن طرحت العلمي “كوفر” لأغنية لحاتم عمور، صورت مشاهده على طريقة فيديو كليب بلندن.

إ. ر