سلمى رشيد تجر أيت باجا إلى الكليبات

فاجأت المغنية سلمى رشيد، متابعيها وجمهورها، وظهرت رفقة الممثل المغربي سعيد أيت باجا، الذي شاركها تصوير فيديو كليب طرحته، قبل أيام، على قناتها الخاصة على موقع “يوتوب”.

وجسد أيت باجا في فيديو كليب الأغنية التي تحمل عنوان “كان كيقول”، دور الشاب الولهان الذي يحاول، رغم الصعوبات، الوصول إلى حبيبته، إذ أن أحداثه تدور في قالب كوميدي.

وتعد آخر أعمال سلمى رشيد، تلك التي صورت مشاهدها بورزازات، من كلمات يونس آدم، وألحان محمد الرفاعي، وتوزيع حمزة الغازي، علما أن الفيديو كليب صور تحت إشراف المخرج المغربي حسن الكرفتي.

وفي سياق متصل، اختارت سلمى رشيد الكشف عن أغاني ألبومها الغنائي، على مراحل، إذ تعتبر أغنية “كان كيقول”، أول أغنية من ألبومها، إذ من المتوقع أن تصدر أعمالا أخرى، ستصورها أيضا على طريقة فيديو كليب. وتعد “كان كيقول”، حسب ما جاء في بيان صحافي، أول عمل فردي لها بعد وضعها، وبعد أغنية “الطفولة نعمة”، التي أدتها رفقة مجموعة من النجوم المغاربة لمناسبة المؤتمر الوطني لحقوق الطفل.

كما ستعود سلمى رشيد إلى التمثيل عبر دور البطولة في مسلسل درامي، سيعرض على شاشة التلفزة خلال رمضان المقبل، من إخراج هشام الجباري.

يشار إل أن آخر أعمال رشيد، ديو غنائي جمعها مع المطرب الجزائري موك صايب تحت عنوان “ماغازيل”، والذي عرف نجاحا كبيرا، وحقق أكثر من 53 مليون مشاهدة على موقع “اليوتيوب”. كما توجت قبل أيام بجائزة أفضل مغنية مغربية لـ 2019 بحضور نخبة من نجوم الفن المغاربة والعرب، في حفل أقيم بالبيضاء.

إ. ر