هل المغرب مهدد بفيروس كورونا؟

مدير الأوبئة: لا نراقب القادمين من الصين وتسجيل إصابات بالمغرب ليس مستحيلا لكنه ضعيف

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس “كورونا” الجديد، إلى 9 ضحايا، منذ الإعلان عن ظهوره بمدينة “ووهان” بالصين، كما بلغ عدد الإصابات به أزيد من 440 حالة، وانتشر بدول كثيرة، من قبيل تايلاند وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان وأمريكا أخيرا. وبما أن المغرب من الدول التي تستقبل عددا مهما من الصينيين، وهناك جالية مغربية بالصين، فهل المغرب مهدد بهذا الفيروس؟

يقول محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، إن إمكانية إصابة مواطنين مغاربة بهذا الفيروس القاتل ليست مستحيلة، لكن الاحتمال يبقى ضعيفا، مردفا أن المغرب لم يشرع بعد في مراقبة الوافدين عليه من دول الإصابة، وأن هذا الإجراء يمكن اللجوء إليه.

من جهة أخرى أكد اليوبي، أن الوزارة، جاهزة لمحاربة أي حالة يمكن أن تظهر، من خلال مجموعة من التدابير التي اتخذتها الأجهزة التي تشتغل تحت تصرف وزارة الصحة.

وأبرز اليوبي، في تصريح لـ “الصباح”، أنه “أمام هذه الوضعية فأي دولة تحترم نفسها يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة. بالنسبة إلى المغرب اتخذ تدابيره في إطار الآليات التي نتوفر عليها، والمتمثلة في المركز الوطني للتصدي لحالات الطوارئ والصحة العامة، الذي يشتغل منذ ظهور الأخبار الأولى لهذا المرض”.

وبخصوص إمكانية مراقبة السياح والمواطنين المغاربة في الدول التي سجلت فيها الإصابة، يقول اليوبي”إنه من الممكن أن يتخذ هذا الإجراء، في إطار المخطط الوطني للتصدي لطوارئ الصحة العامة، غير أنه في الوقت الراهن فإن المنظومة التي تشتغل في إطار المركز، لم تقرر بعد تفعيل هذا الإجراء، لأن منظمة الصحة العالمية، لم تصدر توصية من هذا القبيل، ولم تدع الدول للقيام بإجراءات احترازية، سواء في المراقبة أو الفحص الطبي بالنسبة إلى الأشخاص القادمين من دول الإصابة”.

ويضيف اليوبي، أنه لم “نتخذ إجراء مراقبة السياح، لأن التقييم الذي قمنا به في وزارة الصحة لخطر هذا الفيروس الجديد على المغرب، أظهر أن تسجيل حالات هو احتمال ضعيف، ولم نقل إنه من المستحيل بل من الممكن، غير أن حظوظ الإصابة أو الانتشار ضعيفة جدا”.

وبالنسبة إلى طبيعة الإجراءات التي اتخذها المركز الوطني للتصدي لحالات الطوارئ والصحة العامة، فيقول اليوبي، إنها “ترتكز على أربعة محاور، الأول هو اليقظة، إذ نتتبع على مدار الساعة جميع ما يقع على الصعيد العالمي، وعززنا منظومتنا الوطنية للمراقبة الوبائية لجميع تعفنات الجهاز التنفسي، وفي حالة ظهور أي فيروس فإن هذه المنظومة تمكننا من التعرف عليه، وأما المحور الثاني، فيتعلق بتحيين البرنامج الوطني للتصدي لطوارئ الصحة العامة، خاصة أن طرق انتقال الفيروسات والبكتيريا مختلفة، إذ سبق أن اشتغلنا على فيروس مشابه ظهر في 2014 بالشرق الأوسط، وبالنسبة إلى المحور الثالث، فإننا نزود المصالح ونهيئها، لاستقبال المرضى، إذ ظهرت هناك أي حالة، بالإضافة إلى محور التواصل مع المهنيين في قطاع الصحة والرأي العام”.

عصام الناصيري