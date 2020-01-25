الإثراء غير المشروع… “مسمار” بكعب البرلمان

فرق برلمانية تطالب بحذف العقوبات وأخرى تصر على تجريم الفعل

جدل كبير ذلك الذي أثاره فصل الإثراء غير المشروع، داخل القانون الجنائي، إذ ما تزال الفرق البرلمانية تتقاذف كرة المسؤولية في عرقلة المصادقة على القانون، رغم أنه أفرغ من مضمونه، حسب منظمات محاربة الرشوة وحماية المال العام، إذ من المرتقب ألا ينص على العقوبات الحبسية للموظفين العموميين، الذين ستزيد ثروتهم، خلال توليهم وظيفة عمومية دون إثبات مصدرها، فإلى متى سيبقى القانون الجنائي حبيس رفوف مجلس النواب؟ وهل للأحزاب السياسية الجرأة على تضمين القانون عقوبة سجنية في حق العابثين بالمال العام؟

نواب يتخوفون من سؤال “من أين لك هذا”؟

״بلوكاج״ داخل البرلمان بسبب العقوبات السجنية وآراء متباينة للفرق النيابية

يبدو أن نواب الأمة متخوفون من مناقشة مشروع القانون الجنائي والمصادقة عليه، إذ ظل يراوح رفوف مجلس النواب، منذ إحالته على الغرفة الأولى في يونيو 2016، دون أن يعرف طريقه نحو المصادقة، ما أصبح يطرح الكثير من التساؤلات. وبعد تقدم مصطفى الرميد، وزير العدل السابق بحكومة بنكيران، بمسودة القانون في المجلس الحكومي، بدأ الصراع داخل الأحزاب السياسية، ومطالبة البعض حذف العقوبات السجنية، في حق الموظفين العموميين، الذين ثبتت في حقهم زيادة ملحوظة في ثروتهم، خلال توليهم مهمة رسمية.

ومنذ 2015، تفرقت مواقف الأغلبية الحكومية حول بند الإثراء غير المشروع، أو ما يسمى “من أين لك هذا؟”، إذ رفض بعض المكونات داخل الحكومة، اعتماد الصيغة التي تضمنتها مسودة القانون، المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع، والذي حددت عقوبته في ما بين شهرين إلى سنتين حبسا، وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف، في حق كل موظف لم يثبت مصادر الزيادة الملحوظة في ذمته المالية، بعد تولي المسؤولية.

واضطر وزير العدل السابق إلى التراجع عن العقوبة السجنية، والاكتفاء بالغرامة المالية، والتجريد من المسؤولية، وأقنع مكونات الحكومة بضرورة المصادقة عليه، وإحالته على مجلس النواب في 2016.

ووصل عدد الاجتماعات المخصصة لمناقشة القانون الجنائي داخل لجنة العدل والتشريع 16 جلسة، استمرت حوالي 3 سنوات، ولم تنته إلا في يوليوز 2019، وحددت الحكومة 20 شتنبر الماضي آخر موعد لوضع التعديلات، إلا أن فريق التجمع والفريق الاشتراكي ومجموعة التقدم والاشتراكية طالبوا بتأجيل الموعد بسبب تزامنه مع العطلة البرلمانية، قبل أن يحدد موعد جديد لتقديم التعديلات.

وكشفت التعديلات المقدمة عن تباين في مواقف الفرق النيابية، إذ عبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن أنه “يجب أن يقع عبء الإثبات على النيابة العامة لا المتهم، لأن ذلك يدخل في إطار القاعدة العامة للإثبات”، موضحا في التعديلات التي قدمها على مشروع القانون رقم 10.16، والذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يجب أن تكون هي الفيصل في إثبات هذه الجريمة.

وأضاف الفريق المعارض أن إدخال تقرير المجلس الأعلى للحسابات في المشروع، حاسم لأنه الجهة التي تتلقى التصريح بالممتلكات، وبالتالي لتوفير الضمانات الكافية في مجال محاربة جريمة الإثراء غير المشروع.

وأما حزب الاستقلال، فتقدم بدوره بتعديلات تروم إدراج العقوبة السجنية، من خمس إلى عشر سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، إذ صرح القيادي عمر عباسي أن مواجهة الفساد تقتضي توفر الإرادة السياسية ونشر ثقافة الشفافية في المجتمع، وإرساء أسس الديمقراطية الحقيقية.

لا لتصفية الحسابات

ثمنت مجموعة التقدم والاشتراكية تجريم الإثراء غير المشروع، إذ قالت فاطمة الزهراء برصات، النائبة البرلمانية في تصريحات سابقة أن “تجريم الإثراء غير المشروع، سيسهم في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، لكن يجب الحرص على تحقيق الغايات والأهداف من وراء التجريم في إطار احترام القانون”. وبالنسبة إلى نواب حزب العدالة والتنمية، قال سليمان العمراني، عضو الأمانة العامة، أنه “مبدئيا لا اعتراض على تجريم الإثراء غير المشروع، ولكن لا يجب استغلال هذا التجريم لتصفية حسابات”، داعيا إلى إخضاع الفصل لتدقيق أكثر.

عصام الناصيري