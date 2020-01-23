مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الاربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:

– العرائش: 25 ملمتر

– ميدلت: 08 ملمتر

– آسفي: 07 ملمتر

– أكادير: 06 ملمتر

– شفشاون وافران والصويرة: 05 ملمتر

– القنيطرة: 04 ملمتر

– تطوان و الجديدة والمحمدية: 03 ملمتر

– طنجة: 02 ملمتر

-تازة: 01 ملمتر – وجدة والرباط و مكناس و سيدي سليمان ومراكش : أقل من ملمتر