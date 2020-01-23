منطقة مولاي رشيد تنفض بقايا الجريمة

اعتبرت منطقة خطيرة لانتشار عصابات وتجار مخدرات والأمن بسط هيمنته بعد معاناة

صنفت منطقة مولاي رشيد بالبيضاء، في خانة البؤر السوداء بالبيضاء، إذ تشهد فيها الجريمة نسبا مرتفعة، خصوصا السرقات بالعنف وترويج المخدرات. ساهم في تفشي هذه الظاهرة بالمنطقة، ارتفاع نسب الهدر المدرسي والبطالة، وسقوط أغلب شبابها ضحايا إدمان المخدرات. حاول كل رئيس جديد لأمن مولاي رشيد وضع مقاربته الخاصة لتصحيح هذا الخلل، إلا أنها كانت تنتهي بالفشل، بعد بدايات موفقة، لكن مع تعيين هشام البلغيثي رئيسا جديدا للمنطقة الأمنية، تم وضع مقاربة جديدة، أساسها إزالة أسواق و”براريك” عشوائية كان تستغل من قبل جانحين في ترويج واستهلاك المخدرات والدعارة، وشن حملات يومية بالمناطق المصنفة في خانة الخطر، وإنزال أمني في أهم شوارعها، والنتيجة تراجع الجريمة بنسب كبيرة.

كان الرهان كبيرا على منطقة مولاي رشيد أن تكون نموذج نهضة عمرانية تفتخر بها البيضاء، فهذه الأحياء شيدت في الثمانينات من قبل الملك الراحل الحسن الثاني في إطار برنامج لإيواء قاطني الأحياء الصفيحية، خصوصا “كاريانات” سيدي عثمان.

قي نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، شكلت أحياء مولاي رشيد استثناء خاصا، إذ شهدت أزهى فتراتها استقرارا كبيرا وانعدام الجريمة في ثلاثة أحياء وهي المجموعة 1 و2 و3، تقلد أبناؤها مناصب رفيعة في الدولة، في حين شكلت أحياء المجموعة 4 و5 و6 بؤرا سوداء، لدرجة أنه بمجرد حلول الليل يلزم الجميع بيوتهم خوفا من سرقة أو اعتداء.

لكن في أواسط التسعينات، تحولت المنطقة برمتها إلى معقل العشرات من العائلات المهاجرة من البادية، فانتشرت ظاهرة كراء الغرف، فوقع خلل في نموها الديموغرافي وانقلب الوضع فيها رأسا على عقب. فوضى غير مسبوقة وشجارات يومية، وانتشار العربات المجرورة والدواب.

تلت تلك الموجة ظاهرة جديدة، ارتفاع الهدر المدرسي وغياب فرص العمل، والنتيجة زرع البذور الأولى للجريمة، ساهم فيها الفقر والإدمان على المخدرات.

انتشار المخدرات

في فترة سابقة صارت أحياء مولاي رشيد، قبلة لعدد من مروجي المخدرات، من أغلب المناطق البيضاوية، استغلوا وجود أسواق عشوائية وغياب حملات أمنية متواصلة داخل الأحياء.

نجح المروجون الجدد في تحويل عدد من أحياء مولاي رشيد والهراويين إلى قلاع حصينة لنشاطهم الإجرامي، واستغلوا ارتفاع نسبة الفقر والبطالة لإغراء شباب وقاصرين للعمل معهم.

شهدت المنطقة طفرة نوعية في ترويج المخدرات، خصوصا الأقراص المهلوسة، ما حولها إلى كابوس لسكانها، بسبب ارتفاع قياسي في جرائم السرقة بالعنف أبطالها مدمنون على المخدرات، ما دفع فاعلين جمعويين وحقوقيين بالمنطقة إلى دق ناقوس الخطر، ليقرر مسؤولو الأمن وضع حد لهذا التسيب.

في الفترة الأخيرة، صعدت عناصر الشرطة من حملاتها الأمنية، بعد حملة تطهير أطاحت بمخبرين سابقين تبين تواطؤهم مع مروجي مخدرات، واستبدلوا بآخرين جدد، فكانت النتائج إيجابية جدا. حملات تطهير واسعة لم تشهدها المنطقة من قبل، أسفرت عن سقوط كبار المروجين للمخدرات والأقراص المهلوسة، في حين اضطر آخرون إلى الفرار إلى مناطق مجارة أو مدن أخرى، بعد أن صدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية.

لم تمر تلك العمليات الأمنية بشكل “هادئ”، بل واجهت عناصر الشرطة مقاومة شرسة، خصوصا بالمجموعة 5 و6 بمنطقة مولاي رشيد، وصلت في مناسبات إلى حد رشقها بالحجارة من قبل مروجين ومساعديهم، قبل أن يتم السيطرة على الوضع..

القضاء على العصابات

اشتهرت منطقة مولاي رشيد بارتفاع السرقات بالعنف في الشارع العام، إذ في وقت سابق، لا يمر يوم دون أن تسجل أزيد من ست حالات سرقة في حق الضحايا سواء في الصباح الباكر أو المساء.

كانت تلك العمليات تستهدف على الخصوص التلاميذ والعاملات بالحي الصناعي، والتجار المتوجهين إلى سوق الجملة للخضر والفواكه والسمك والمجزرة الكبيرة.

أغلب المتورطين في تلك السرقات، نفذوا جرائمهم في إطار عصابات، تتكون في مناسبات من أزيد من 10 أشخاص، من بينهم، فتيات مدمنات على المخدرات.

اعتبر شارع العقيد العلام وعبد القادر الصحراوي وإدريس الحارثي، في السابق من البؤر السوداء، إذ يتعرض المارة للسرقات بالعنف يوميا، وتنفذ بدراجات نارية.

لكن بتعيين هشام البلغيثي رئيسا للمنطقة الأمنية، ومسؤولين جدد على رأس الشرطة القضائية والفرقة المتنقلة، تم وضع خطة محكمة عجلت بمحاربة هذا النوع من الجرائم في المهد، راهن فيها الرئيس على رجال شرطة من أبناء منطقة مولاي رشيد، يعلمون خباياها وكل صغيرة وكبيرة

أساس هذه الخطة شن ضربات استباقية لأفراد العصابات، عبر جمع معطيات حولهم، واعتقالهم في منازلهم أو داخل مقاه مخصصة للشيشة، أي قبل شروعهم في ترويع المواطنين.

شاركت في تلك الحملات مختلف المصالح الأمنية، شرطة وصقورا وقوات الأمن العمومي، إذ في سابقة بالمنطقة أوكلت مهمة الإشراف على الدوريات الليلية لأربع سيارات للشرطة، بعد أن كان العدد محصورا في واحدة في وقت سابق. وتشمل الحملات جميع الأحياء الهامشية لمولاي رشيد، التي صارت مؤمنة، وساهم فيها إصلاح شبكة الإنارة عبر وضع المصابيح الوامضة والسطحية، كما أسندت لفرقة الدراجين توفير تغطية شاملة بهذه الأحياء، فكانت النتائج إيجابية جدا، إذ تم فك لغز المئات من عمليات السرقة تحت التهديد بالعنف، واعتقال المتورطين فيها، وأغلبهم في حالة تلبس.

هذا الانتشار واليقظة ساهما في تراجع كبير لمستوى جرائم السرقة بالمنطقة، بسبب الحضور اليومي لرجال الأمن بالشارع العام، ما ولد لدى سكان المنطقة إحساسا بالأمن، ودفع الجانحين إلى التردد كثيرا قبل التورط في الجرائم.

مصطفى لطفي