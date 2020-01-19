بنعبد القادر يمتص غضب موظفي العدل

تمكن محمد بنعبد القادر وزير العدل، من امتصاص غضب النقابة الوطنية للعدل، في اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء الماضي، في إطار اللقاءات التواصلية للوزير. وأكد العربي البغدادي الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل إلى أنه لأول مرة يستشف من حديث وزير العدل الجدية والمسؤولية، بعيدا عن أي مزايدات، مضيفا في تصريح ل»الصباح» أن منهجية بنعبد القادر في الحوار تختلف كثيرا عن سابقيه من وزراء العدل. وأفاد الكاتب العام أن ممثلي النقابة الوطنية للعدل أمدوا الوزير بملفهم المطلبي الذي يتضمن عدة نقاط عدة منها تدبير الحياة الإدارية لموظفي العدل بتعديل النظام الأساسي الخاص وإحداث إطار جديد بأعوان الجلسات، وإحداث درجة جديدة في إطار المحررين القضائيين، وإحداث درجة جديدة في إطار كتاب الضبط ( السلم 11).

وحذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس، واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي والتعويض عن التكوين الأساسي والمستمر والتعويض عن الشهر 13 و 14 والتعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، وتعويض خاص عن ممارسة مهام ذات صبغة قضائية.

ولا يقف الملف المطلبي عن ذلك بل يضم مسألة تعميم التعويضات على جميع الموظفين، وفق ما جاء في المرسوم 2.10.500، واحترام محضر الاجتماع ليوم 13 يناير 2011 الموقع مع النقابة.

كريمة مصلي