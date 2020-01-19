“دير مشروعك” يتسلل إلى “ميدي 1 تيفي”

المراكشي تكلف بتقديم فقراته و70 مشاركا سيقفون أمام لجنة التحكيم

أضافت قناة “ميدي 1 تيفي”، برنامجا جديدا إلى شبكة برامجها، ستدخل به في منافسة مع باقي القنوات الوطنية، سيما أنها ستبثه في وقت الذروة، ويتعلق الأمر ببرنامج “ديــر مشروعك”، الذي سيعرض ابتداء من السبت المقبل.

وقال يسري المراكشي، الذي تكلف بتقديم البرنامج الجديد، رفقة سميرة العثماني، والتي ستكون في الكواليس رفقة المشاركين، إن أول برايم من البرنامج سيبث السبت المقبل، مشيرا إلى أن فكرة “دير مشروعك” الذي يعد من البرامج العائلية الهادفة، جديدة ومختلفة عما قدم سابقا.

وأوضح المراكشي في حديثه مع “الصباح”، أن 70 شخصا يحملون مشاريع يسعون إلى تنفيذها، سيقفون أمام لجنة تحكيم البرنامج، والتي تتكون من مختصين في إنشاء المقاولات وتدبيرها والاستثمار فيها، مشيرا إلى أن المشاهـدين سيكونــون، خلال البرايمــات الأولــى مــن البرامج، على موعد لاكتشاف مشاريع مختلفة.

وكشف المتحدث ذاته أن المشاركين، استفادوا أيضا من تكوينات على يد مختصين في مجال “الكوتشينغ” وهو الأمر الذي يساعدهم طيلة مراحل البرنامج، قبل أن يضيف أن فريق العمل، حرص على أن يحضر البرايمات، إلى جانب المشاركين ولجنة التحكيم، والجمهور، والذي سيتفاعل بشكل مباشر مع أفكار المشاركين.

وبالنسبة إلى الجوائز المخصصة للمشاركين، قال المراكشي إن كل متسابق، أقصي من البرنامج، سيحصل على خمسة آلاف درهم، أما الذين سيتأهلون إلى مرحلة التصويت فسيحصلون على 10 آلاف درهم، إضافة إلى هاتف محمول.

وفي سياق متصل، يعد يسري المراكشي، من الأسماء التي قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، إذ اشتغل بالقناة الثانية “دوزيم”، قبل أن ينتقل إلى تقديم البرامج على قناة “الرياضية، فحط الرحال، قبل سنوات، بقناة “ميدي 1 تيفي”.

وتكلف المراكشي بتقديم برنامج كواليس” على “ميدي1 تيفي”، وهو البرنامج الذي كان يستضيف شخصيات سياسية، ويحاورهم بطريقة ساخرة.

وقبل التنشيط والتعليق الرياضي، امتهــن يسري مراكشي مجال الفـن والتمثيل، وشارك في سلسلة “شانيلي تي في” رفقة الفنان الكـــوميــدي حسـن الفــد، وفي أعمال تلفزيونيــة عربيــة مع المخرج السوري إسماعيــل نجدت أنزور، من خلال فيلم “صنع في”، وفي مجمــوعة أخرى من الأعمال الفنية.

إيمان رضيف