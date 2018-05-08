كاستينغ “ليتل بيغ شوتس” بالمغرب

اختتم بمراكش طاقم البرنامج الجديد «ليتل بيغ شوتس» في نسخته العربية من إنتاج قناة «إم بي سي» جولته في إطار عملية الكاستينغ لاختيار مواهب مغربية في صفوف الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين ثلاث سنوات وثلاث عشرة سنة.

وطيلة ثلاث أيام بمراكش استمر طاقم البرنامج الجديد في البحث عن المواهب الصغيرة من الفئات الفنية والأدبية والرياضية والعلمية، وذلك بأحد الفنادق المصنفة.

وكانت الدار البيضاء المحطة الأولى في برنامج كاستينغ البرنامج الجديد، حيث كان القائمون عليه على موعد مع استقبال مواهب متعددة على مدار ثلاثة أيام.

وفي هذا الصدد، حل مئات الأطفال لخوض تجارب أداء في البرنامج، ضمن فئات متنوعة جدا ناهزت الخمسين فئة، من بينها الرقص بأنواعه والغناء والمواهب الأدبية والرياضية والعلمية وغيرها.

يشار إلى أن «ليتل بيغ شوتس» يمنح الأطفال المشاركين في كل حلقة دور النجومية المطلقة لمرة واحدة، ضمن برنامج لا تعتمد هيكليته على مبدأ الربح والخسارة، أو المنافسة والتصفيات، أو التحديات من أي نوع.

أمينة كندي