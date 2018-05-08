مسلسلان لفرح الفاسي في رمضان

قالت إنها المرة الأولى التي تتقمص فيها شخصية “ساذجة” وكوميدية

ستطل الممثلة فرح الفاسي خلال رمضان المقبل على جمهورها من خلال مسلسلين وهما «عز المدينة» للمخرج حكيم قبابي و»الصفحة الأولى» للمخرج إدريس الروخ، واللذين تجسد فيهما شخصيتين متباينتين.

وقالت فرح الفاسي في تصريحها ل»الصباح» إن جمهورها سيكتشفها للمرة الأولى في شخصية فتاة «ساذجة» تدعى «فتيحة» من خلال مسلسل «الصفحة الأولى»، والتي تعاني اليتم وليس لها أقارب، وبالتالي تسعى إلى كسب حب جارها الوسيم، الذي يتقمص دوره الممثل سعد التسولي.

وتستمر «فتيحة» في محاولاتها رغم سذاجتها من أجل إقناع جارها أنها المرأة المثالية لتكون شريكة حياته، والذي يقع في غرامها وتنجح في الارتباط به.

وتميز تجسيد فرح الفاسي لشخصية «فتيحة» بطابعه الكوميدي، الأمر الذي قالت عنه «ما نويتش نخدم الدور كوميدي، لكن الشخصية ساهمت في ذلك، كما أن إدارة المخرج إدريس الروخ جعلتني أقدم مواقف كوميدية عن دون قصد…إنها فعلا كوميديا الموقف وليست شخصية كوميدية من خلال الاعتماد على الحوار».

أما ثاني الأعمال التي ستطل من خلالها فرح الفاسي خلال رمضان المقبل على المشاهدين فهي مسلسل «عز المدينة»، الذي سيكون ظهورها فيه ابتداء من الحلقة الثامنة إلى الحلقة الثلاثين، والذي تتقمص فيه دور صحافية، تتولى التحقيق في عدة قضايا وتواصل ذلك رغم تلقيها تهديدات من قبل جهات معينة، كما تربطها علاقة صداقة قوية مع «يوسف»، بطل العمل، الذي يجسد شخصيته أمين الناجي.

وأكدت فرح الفاسي أن الشخصيتين اللتين تقدمهما في رمضان مختلفتان، مشيرة إلى أن هذا ما شجعها للقبول بالظهور في عملين خلال الشهر الفضيل، كما أنها تحرص على عدم تكرار الشخصيات ذاتها في مسارها الفني، وإنما البحث عن كل ما هو جديد.

ومن جهة أخرى، أوضحت فرح الفاسي أن مشاركتها في الحلقة التي بثت أخيرا من برنامج «جزيرة الكنز»، كانت فرصة للتخلص من «الفوبيا»، إذ استطاعت التغلب عليها رغم اجتيازها اختبارا بوجود ثعابين وحشرات فوق رأسها.

«إن مشاركتي في «جزيرة الكنز» هي لهدف نبيل وهو مساعدة جمعية وكسب المال من أجلها، لذلك كان من الضروري التغلب على خوفي»، تقول فرح الفاسي، مضيفة أنها لا تمانع في خوض المغامرة مرات أخرى.

يشار إلى أن فرح الفاسي قدمت عدة أعمال تلفزيونية من بينها مسلسل «القلب المجروح» وسلسلة «مرحبا بصحابي»، كما شاركت في أعمال سينمائية منها «إحباط» و»أفراح صغيرة» للمخرج محمد الشريف الطريبق، والذي جسدت فيه دور امرأة تعيش في الفترة ما بين الاستعمار الفرنسي للمغرب وفترة الاحتلال وتسعى إلى مواجهة العادات والتقاليد نظرا لانتمائها إلى أسرة محافظة بتطوان، إلى جانب فيلم «فريد لوكيمي»، لمخرج فرنسي مغربي، والذي جرى تصوير مشاهده بين المغرب وفرنسا.

أمينة كندي