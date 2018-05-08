الفاضيلي تعتذر لـ”أجي تهضم”

المهرجان يسافر لأول مرة خارج المغرب و”ليزانكاليفيابل” يعد بالفرجة الراقية

كشف الثنائي الفكاهي، أمين بنغازي وعبيد الله، عضوا «ليزانكاليفيابل»، بعض تفاصيل الدورة المقبلة من «أجي تهضم»، مؤكدين أنهما حضرا مفاجآت كثيرة سيكتشفها الجمهور من خلال التظاهرة في دورتها الرابعة والتي تنطلق فعالياتها أياما بعد حلول رمضان، أي 19 ماي الجاري، لتستمر إلى غاية 30 يونيو المقبل.

وأوضح الثنائي، خلال ندوة صحافية نظمت الخميس الماضي بالرباط، أن التظاهرة في نسختها الجديدة ستعرف مشاركة عدد من الفكاهيين، ويتعلق الأمر بيسار، وإيكو، وادريس ومهدي، وهيثم مفتاح، وولاص، بالإضافة إلى عبد القادر السيكتور وأسماء أخرى.

وكشف المتحدثان أن الجمهور سيكون على موعد مع «كالا» تضم مجموعة من الكوميديين، ستنظم 2 يونيو المقبل بالرباط، إلى جانب عروض أخرى، موضحين أنه لأول مرة ستنتقل عروض «اجي تهضم»، إلى خارج المغرب، إذ ضربا موعدا مع الجالية المغربية المقيمة بفرنسا وأيضا بكندا.

وفي سياق متصل، تحدث باسو والمهدي وأسامة رمزي، خلال الندوة الصحافية ذاتها، عن سعادتهم بالمشاركة في «أجي تهضم»، إذ قال رمزي إن تقديم عرض فكاهي، كان مجرد فكرة، استطاعت أن تنفذ على أرض الواقع، والأكثر من ذلك، صار «أجي تهضم» من التظاهرات التي تحظى بمتابعة مهمة. وأوضح باسو، أنه لم يتردد في المشاركة في «أجي تهضم» في دروته المقبلة، وذلك لأنه على يقين أنها تظاهرة مميزة، قبل أن ينتقل للحديث عن الفرق بين الوقوف أمام جمهور الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتقديم عرض داخل المغرب، مؤكدا أنه يعتبر التجربة الأولى أسهل من الثانية، وأنه من الهين إضحاك مغاربة الخارج، سيما أن الأمر قد لا يحتاج إلى بذل مجهود كبير.

إلى ذلك، قال عبيد الله، في حديثه مع «الصباح»، إن اتصالا كان بين «لي انكاليفيابل»، والفكاهية المغربية حنان الفاضيلي، لتكون حاضرة في الدورة المقبلة من «أجي تهضم»، إلا أنها اعتذرت عن المشاركة لأسباب شخصية، وهو الأمر الذي يفسر غياب العنصر النسوي في التظاهرة «كان من المقرر أن تلتقي الفاضيلي جمهورها من خلال «أجي تهضم»، لكن تعذر عليها الأمر، إلا أنه من المنتظر إن تنضم إلى المجموعة خلال العروض المبرمج تقديمها أكتوبر المقبل»، على حد تعبيره. وعن تفاصيل العرض الذي من المنتظر أن يقدمه الثنائي الفكاهي، أوضح عبيد الله، أنهما سيتطرقان إلى مواضيع مختلفة، منها تزامن رمضان مع ليلة رأس السنة، إلى جانب الموسيقى وكرة القدم لمناسبة مشاركة المغرب في مونديال 2018، وعلاقة الشيطان بالملائكة «حرصنا على ألا نركز فقط على رمضان، كما العروض السابقة، وذلك من أجل تحقيق التنوع».

وأوضح الفكاهي أنه وزميله أمين، لم يجدا أي صعوبة في اقناع الفكاهيين المشاركين في الدورة المقبلة من «أجي تهضم»، من أجل خوض التجربة، سيما أن علاقة صداقة وطيدة تجمعهما بهم.

إيمان رضيف