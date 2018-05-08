نفقات سيارات الدولة تحرج العثماني

يتجاوز استهلاكها من المحروقات 160 مليارا سنويا

أفادت مصادر أن العثماني طالب بضرورة التحكم في النفقات المتعلقة بحظيرة سيارة الخدمة والعمل على تقييم دقيق لما يكلفه تدبيرها لخزينة الدولة. ولا تعلن وزارة الاقتصاد والمالية عن النفقات المخصصة لسيارات الدولة في الميزانية، إذ تقتصر على ذكر نفقات الإدارات على الماء والكهرباء وتتكتم عن كلفة سيارات الدولة.

ورغم أن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، شدد في مذكراته التأطيرية لقوانين المالية على ضرورة ضبط استعمال سيارات الدولة وتقليص الاعتمادات المخصصة لاقتنائها، فإن ذلك لم يمنع من زيادة حظيرة السيارات، خلال ولايته بما يناهز 40 ألف سيارة، مقارنة بولاية عباس الفاسي. وأكدت مصادر أن الصعوبات التي توجهها الحكومة في توفير الموارد المالية لتغطية نفقات الميزانية دفعت إلى التفكير في النفقات التي يمكن التقليص منها، إضافة إلى المبالغ المنتظر توفيرها من مواصلة رفع الدعم عن المواد الأساسية في أفق إلغاء صندوق المقاصة. لكن المساس بامتياز سيارات الخدمة يجد معارضة قوية، إذ فشل رئيس الحكومة السابق في تقليص النفقات المخصصة لهذا الغرض، بل عرفت ارتفاعا ملحوظا، خلال ولايته، ويتواصل النزيف مع الحكومة الحالية. ويسعى العثماني إلى تسجيل نقط إيجابية في ما يتعلق بعقلنة النفقات، خاصة تلك المرتبطة بالامتيازات المخولة للأطر الإدارية.

واعتبر عبد القادر برادة، أستاذ الاقتصاد العام والمالية العمومية، أن النفقات المخصصة أصبحت تمثل سرا من أسرار الدولة، إذ تعمل الحكومة على كتمان حجمها والتستر على ما تكلفه للميزانية العامة. لكنه أكد أن ذلك لا يمنع من الوصول إلى مبلغ تقديري أقرب إلى الواقع، بالاستناد إلى بعض المعطيات، خاصة ما أشار إليه تقرير إدريس جطو حول إصلاح المقاصة، إذ أكد أن حظيرة السيارات التابعة للقطاع العام (الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية) استهلكت، خلال 2013، 160 مليار سنتيم (مليار و605 ملايين درهم) من المحروقات. لكن عدد سيارات الدولة عرف زيادات متتالية، كما أن تقرير إدريس جطو يتحدث فقط عن كلفة المحروقات، في حين أن هناك تكاليف أخرى مرتبطة بالصيانة والتأمين والسائقين، ما يجعل الكلفة الإجمالية لتدبير حظيرة السيارات تصل، حسب عبد القادر برادة إلى حوالي 12 مليارا.

وأكد أنه يتعين التركيز على هذا النوع من النفقات الذي يستنزف موارد هامة من ميزانية الدولة، بدل مواصلة سياسة رفع الدعم عن المواد الأساسية.

عبد الواحد كنفاوي