مطالب بوقف الترامي على أجزاء الملكية المشتركة بكابونيغرو

علمت “الصباح” أن لجنة إقليمية من المنتظر أن تشكلها السلطة المحلية ممثلة في باشا مرتيل من أجل الوقوف على حالة لاستغلال الملك المشترك داخل إحدى الإقامات السكنية الواقعة بطريق كابونيغرو، وذلك بعد توصلها بشكاية في الموضوع موجهة من المتضررين من عملية السطو التي باشرها أحد مستغلي المحلات التجارية بالمركب الواقع بكابونيغرو، الذي يرفض التراجع عنها أو إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، زاعما أن “له نفوذ يحميه من أجل مواصلة سطوه على الأجزاء التابعة للملكية المشتركة”.

وكان وكيل اتحاد مركب (لاكسيا) الكائن بالرأس الاسود لجأ إلى خدمات مفوض قضائي من أجل معاينة وضع محلين تجاريين يحملان الرقمين (B07) و (B06) مزهريات من الحجم الكبير، في وضع اقتطع جزءا كبيرا من الممرات، في وقت تبقى فيه الكراسي المصفوفة الخاصة بإحدى المقاهي المجاورة بدون إحاطتها بأية مزهريات تحيط بها، كما هو الحال بالنسبة للمحلين موضوع المعاينة التي قام بها المفوض القضائي.

وكان وكيل اتحاد الملاك بمركب (لاكسيا) أنذر في مراسلة سابقة مستغل الملك المشترك بتاريخ 27 يونيو الماضي، مخبرا إياه بأن المحلين المذكورين “تم وضع أمامهما 10 صناديق حديدية مملوءة بالتراب، وموضوع بها نبات الموز، وأن كل صندوق يبلغ طوله (متر و20 سنتمتر على 90 سنتيمترا)، تم وضعها على الأجزاء المشتركة، والقيام بتسييج واجهة المحلات التجارية وضمها إلى الجزء المفرز من المحلات، مع الاستيلاء على نصف ممر الراجلين”.

واعتبر وكيل اتحاد الملاك أن هذا الاستغلال يعتبر “خرقا سافرا لقانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية رقم (12/106) وخاصة المادتين 3 و 4، إذ تعد أجزاء مشتركة: واجهة البناية، الممرات، الساحات والحدائق”.

كما تضمن الإنذار تنبيه مستغل المحلين التجاريين إلى خرقه “المادة 20” من القانون المذكور.

ودعا انذار اتحاد الملاك، الذي جاء بعد إشعار سابق تم توجيهه إلى الشخص المخالف المذكور بتاريخ 12 يونيو الماضي، (دعا) صاحب المحلين إلى “إزالة الصناديق العشرة الحديدية التي قام بوضعها على الأجزاء المشتركة، بعد قيامه بتسييجها وضمها إلى الجزء الخاص بالمحلين التجاريين، مع الترامي على نصف مساحة ممر الراجلين وعرقلة حركة السير”.

يوسف الجوهري(تطوان)

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