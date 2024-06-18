موظفو سجن تطوان يحتفلون بالعيد إلى جانب السجناء

على غرار باقي المواطنين احتفل موظفو ونزلاء السجن المحلي تطوان، الاثنين 17 يونيو بعيد الأضحى، إحياء لسنة سيدنا إبراهيم، إذ اغتنموا هذه الأجواء لتبادل التهاني والتبريكات.

وقد سهرت جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على شراء الأضحية الخاصة بالموظفين، والحلويات وكل متطلبات العيد، سعيا لتوفير الظروف الملائمة حتى يتمكن الموظفون والموظفات من تمضية العيد في أحسن الظروف، والإحساس بطعم هذه المناسبة ولو في ظل المهام التي يباشرونها.

وقد أشرف مدير السجن المحلي على ذبح الأضحية وتقديم التهاني للموظفين، ليجتمعوا بعد ذلك لتناول وجبة الإفطار.

بعد ذلك تم التوجه نحو المعقل لتهنئة النزلاء بمناسبة العيد، حيث حرصت المندوبية العامة، على توفير العدد الكافي من الأكباش، كما أنها سمحت للنزلاء بتلقي قفة العيد حرصا على تعزيز الروابط العائلية للسجناء ومشاركتهم لذويهم أجواء فرحة العيد تماشيا مع التقاليد المغربية الأصيلة.

يذكر أن جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي السجون، قامت بصرف منحة تتراوح ما بين 1500و1800 درهم لجميع الموظفين والموظفات، مساهمة منها في شراء أضحية العيد، بالإضافة لمجموعة من الخدمات الصحية والاجتماعية والمنح التي تسهر على تقديمها للموظفين طيلة أيام السنة.

يوسف الجوهري(تطوان)

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