باب سبتة.. حجز المئات من الهواتف النقالة والمعسل

علمت “الصباح” أن عناصر الجمارك العاملة بالمعبر الحدودي باب سبتة، تمكنت، ليلة أمس (الثلاثاء)، من حجز كمية كبيرة من الهواتف النقالة المختلفة الأنواع وكذا مادة المعسل.

وفي تفاصيل هذه العملية التي فضحت استمرار عمليات التهريب المتعلقة بالسلع بطرق غير قانونية عبر المعبر الحدودي المعروف شعبيا باسم “الديوانة”، فقد تمكنت عناصر الجمارك من حجز 360 هاتفا نقالا وحوالي طن من مادة المعسل المستعمل في الشيشة، وذلك ليلة أمس (الثلاثاء)، حوالي الساعة العاشرة، ذلك أن الكيلوغرام الواحد من هذه المادة يتم تهريبه مقابل عمولة مالية قدرها 200 و300 درهم، ذلك أن ثمن توزيع هذا الصنف من المعسل بثمن ما بين 900 و1000 درهم للكيلوغرام الواحد على المقاهي و المطاعم التي تقدم الشيشة لزبائنها .

وذكرت مصادر مطلعة أن أحد الوسطاء المعروف بلقب “تفاتف”، يعتبر المتدخل الأول في تسهيل عمليات التهريب، إذ يقوم بدور الوساطة بين أجهزة المراقبة والمشتغلين في قطاع التهريب، الذي صار يوصف بأنه “تهريب نوعي” يقتصر على مواد وأجهزة خفيفة الوزن وكبيرة العائد، بعد أن كان من قبل يوصف بأنه “تهريب معيشي” يجلب بعض المواد الغذائية والألبسة.

وقالت المصادر ذاتها إن “الحمولة الكبيرة التي كانت على متن السيارة النفعية تظهر أن المهرب ما كان ليشحن السيارة بكل هذه الكمية من السلع المهربة لولا وجود تواطؤ قبلي كان يسهل له عملية العبور بكل أمان”.

يوسف الجوهري(تطوان)

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