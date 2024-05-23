تركيا تؤكد استعدادها لتطوير الأسطول البحري التجاري المغربي

أجرى محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أمس الأربعاء بلايبزيغ الألمانية، مباحثات مع نظيره التركي، عبد القادر أورال أوغلو، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وخلال هذا اللقاء، الذي انعقد على هامش أشغال قمة 2024 للمنتدى الدولي للنقل، أشاد الجانبان بجودة العلاقات التي تربط المغرب وتركيا في مجالي النقل واللوجستيك، معربين عن رغبتهما في مواصلة النهوض بالتعاون الثنائي في هذا القطاع.

وفي مجال النقل البحري، استعرض الوزير التركي تجربة بلاده الغنية في مجال الموانئ وتطوير الأسطول البحري التجاري، معربا عن استعداد تركيا لإتاحة هذه التجربة للمغرب من أجل مشروعه الطموح لتطوير أسطوله البحري الوطني، والذي يندرج في إطار رؤية الملك محمد السادس.

وفي ما يتعلق بالنقل البري، أعرب عبد الجليل عن رغبة المغرب في الاستفادة من تجربة تركيا في تطبيق التاكوغراف الرقمي في نقل البضائع والمسافرين. وفي هذا الصدد، استعرض أورال أوغلو التجربة المتميزة لبلاده في هذا المجال واستعداد الجانب التركي لإتاحتها للمغرب. كما اتفق الوزيران على تبادل الخبرات والتجارب في مجال السلامة الطرقية.

من جهة أخرى، وجه عبد الجليل دعوة لنظيره التركي للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، المقرر عقده من 18 إلى 20 فبراير 2025 بمراكش.

يذكر أن وفد مغربي رفيع المستوى، برئاسة عبد الجليل، يشارك في أشغال قمة 2024 للمنتدى الدولي للنقل (FIT)، التي افتتحت الأربعاء في لايبزيغ تحت شعار “جعل وسائل النقل أكثر مراعاة للبيئة: دعونا نواصل التركيز في أوقات الأزمات”.

ويشارك الوفد المغربي المؤلف من ممثلي الوزارة والمؤسسات العمومية والمقاولات الخاضعة لوصايتها، وكذا المصالح الوزارية الأخرى ومنظمات عمومية وخاصة، في مختلف الجلسات الوزارية والموائد المستديرة والندوات الخاصة بهذا الحدث، أكبر تجمع عالمي لوزراء النقل والموعد الأول حول سياسة النقل على المستوى الدولي.

(و م ع)