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الملك يهنئ دوقي لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلادهما

منذ ساعتين
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بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي هنري الأول، دوق لوكسمبورغ الأكبر، وصاحبة السمو الملكي ماريا تريزا، دوقة لوكسمبورغ الكبرى، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادهما.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أطيب متمنياته لصاحبي السمو الملكي هنري الأول وماريا تريزا، بدوام الصحة والعافية والسعادة، ولشعب لوكسمبورغ باطراد النماء والرخاء.

ومما جاء في هذه البرقية “كما أغتنم هذه المناسبة السعيدة لأعرب لسموكما عن حرص المملكة المغربية للعمل معا من أجل ترسيخ أسس الصداقة المتميزة التي تربطها بدوقية لوكسمبورغ الكبرى”.

منذ ساعتين
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