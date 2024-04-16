بورصة البيضاء : تداولات الافتتاح على وقع التراجع

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم ال ثلاثاء على وقع التراجع ، حيث سجل المؤشر الرئيسي ” مازي ” انخفاضا بنسبة 0,21% إلى 13.345,05 نقط ة .

وخسر مؤشر “MASI.20” ، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,15% إلى 1.084,11 نقطة .

كما بصم MASI.ESG ، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG ، على تراجع بنسبة 0,46% إلى 963,82 نقطة .

من جانبه، استقر “MASI Mid and Small Cap” ، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، عند 1.229,52 نقطة .

وكان مؤشر مازي قد أغلق أمس الإثنين على ربح بنسبة 0,24%.

(و م ع)

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