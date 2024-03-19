تعزيز البنية التحتية الرياضية بثلاثة ملاعب للقرب بإقليم تازة

تم، أمس الاثنين بالجماعة الحضرية واد أمليل بإقليم تازة، تدشين ثلاثة ملاعب للقرب في إطار تعزيز البنية التحتية الرياضية لهذه الجماعة.

ويأتي تدشين هذا الفضاء الرياضي، الذي شمل تهيئة ثلاثة ملاعب للقرب لكرة القدم من العشب الاصطناعي، والسياج الوقائي، بتكلفة حددت قيمتها في مليونين و986 ألفا و758 درهما، في إطار شراكة بين وكالة إنعاش وتنمية أقاليم وعمالات الشمال والمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب).

وقال المدير الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الشباب- بتازة، عبد القادر الحمداني، إن فضاء القرب، الذي شيد في وسط مركب الشباب بواد أمليل، سيمنح قيمة مضافة للشباب بصفة خاصة، كما سيعطي دفعة قوية للرياضة بالمنطقة، بما يستجيب لتطلعات الساكنة.

وأضاف أن هذا الفضاء الرياضي يهدف إلى مواصلة تعزيز البنية التحتية الرياضية لواد أمليل، فضلا عن توسيع قاعدة الممارسين للرياضة الموجهة لكل الفئات العمرية بهذه المنطقة.

من جهته، أكد عبد الإله بوحشو، وهو فاعل جمعوي ومدرب رياضي بواد أمليل، أن فضاء القرب هذا، الذي شيد بمواصفات عالية، سيكون له وقع إيجابي مباشر على شباب المنطقة، لا سيما من حيث النهوض بالتوجيه الرياضي، والإسهام في تأطير الشباب وتكوينهم.

ويندرج تدشين هذا الفضاء الرياضي في إطار تعزيز البنية التحتية الرياضية على مستوى إقليم تازة، وتجسيد سياسة القرب الاجتماعي، بغية تنمية الملكات الرياضية لدى الأطفال والشباب، وتعزيز الإدماج السوسيو-رياضي للساكنة المستهدفة من خلال ولوج أوسع للتجهيزات والخدمات الأساسية.

(و م ع)

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