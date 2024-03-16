توقيف سارق صيدليات من ذوي السوابق بالمحمدية

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمحمدية، صباح اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة من داخل الصيدليات.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن المشتبه فيه أقدم على ارتكاب سرقات من داخل صيدليات بالمحمدية، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويته وتوقيفه، وهو في حالة تلبس بتنفيذ عملية سرقة مماثلة، مع العثور بمحل يستغله على مبلغ مالي ومجموعة من علب الأدوية، التي يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأكد المصدر ذاته إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

(ي.ع)

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