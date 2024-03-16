سرقة المنازل تطيح بثلاثيني في سلا

أحالت مصالح الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم السبت، شخصا يبلغ من العمر 38 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في السرقة من داخل المنازل.

وحسب ما أفاد به مصدر أمني لـ”الصباح”، فقد أقدم المشتبه فيه على سرقة مجموعة من المتعلقات الشخصية من داخل مجموعة من البنايات السكنية بمدينة سلا، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، وفق المصدر ذاته، عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح يومه السبت.

(ي.ع)

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