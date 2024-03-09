خبير الذكاء الاصطناعي محمد نجم يودع المغرب مؤقتا بحفل ضخم في البيضاء

احتضنت البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، حفل “شعبانة” ضخم، ودع خلاله محمد نجم، رجل الأعمال والمهندس اللبناني المقيم بالمغرب، أصدقاءه وزملاءه من كبار رجال الأعمال والفنانين، على عهد العودة قريبا في تجربة مهنية جديدة.

وعبر محمد نجم، في تصريح لـ”الصباح” على هامش حفله الباذخ، الذي شهد حضور السفير اللبناني وعدد من الفنانين المعروفين كرياض العمر وشيماء عمران وياسين لشهب ورباب نجيد، عن سعادته بالصدفة التي جعلته يحط الرحال في المغرب، مبرزا أنه قدم للمملكة قبل جائحة كورونا، لقضاء فترة قصيرة، لكن قيودها جعلته يطيل الإقامة ويقرر الاستقرار والعمل على تطوير فرع شركة “Wemanity” بالمملكة، الذي حوله إلى مركز مزدهر يضم 75 مهنيا ويعقد شراكات مع أكثر من 30 زبونا مهما في قطاعات متنوعة.

من جهة أخرى، أشاد رجل الأعمال اللبناني البلجيكي، الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتقدم الذي حققه المغرب في هذا المجال، وتزايد اهتمام المهنيين والمؤسسات به، مؤكدا مساهمته بشكل كبير في تطوير أنشطتهم وخفض التكاليف وربح الوقت والمجهود اللازمين للتركيز على القيام بأمور تعجز التكنولوجيا عن تحقيقها، كالتخطيط والإبداع.

وأضاف المتحدث ذاته قائلا: “أنا اليوم لا أقول وداعا للمغرب، لأنني لن أغادره وسيظل في قلبي إلى أن أعود إليه من جديد بقيمة مضافة”.

يشار إلى أن محمد نجم، يجمع بين العديد من المهارات والخبرات، سواء في الهندسة النووية أو علوم الكمبيوتر. بدأ مساره المهني مع “غوغل”، وترقى سريعا من متدرب إلى أصغر مدير تقني في تاريخ الشركة، بفضل اجتهاده وذكاءه المهني وقدرته على الابتكار والإبداع في مجال عمله وفعالية المشاريع التي يشرف عليها ويقودها.

تصوير: فدوى الناصر

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