إدارة سجن العرجات: ابن زيان يحاول إلباس والده لباس الضحية

ردت إدارة السجن المحلي “العرجات 1” على البلاغ المنسوب إلى عائلة السجين محمد زيان، المعتقل بالسجن المذكور، وكذا على التصريح المصور لابنه ومحاميه في نفس الوقت.

وأوضحت إدارة المؤسسة، في بلاغ لها، أن السجين المذكور قد تقدم، صباح اليوم الجمعة، بإشعار مكتوب بخط يده يعلن من خلاله توقيفه للإضراب عن الطعام الذي كان قد دخل فيه منذ يوم أمس، حيث تسلم وجبته الغذائية وطلب من الموظف المسؤول تسخينها، كما قام بتناولها في حينه.

وخلال استفادة السجين المذكور من زيارة ابنه ومحاميه في نفس الآن، يضيف البلاغ ذاته، قام هذا الأخير بمعاتبة والده والصراخ في وجهه بصوت عال ومثير وبانفعال شديد، مطالبا إياه بالتراجع عن قراره بتعليق الإضراب عن الطعام، وهو عكس ما جاء في تصريحاته والبلاغ المنسوب لعائلة السجين المذكور.

أما في ما يخص نفي واقعة رمي السجين زيان للطعام أمام الموظف المسؤول عن توزيع الوجبات الغذائية، أكدت إدارة المؤسسة أن الواقعة مثبتة بكاميرات المراقبة الموجودة داخل المؤسسة، وأنها كانت موضوع مراسلة للجهات القضائية المعنية.

وشددت إدارة السجن على أن “ما يقوم به ابن ومحامي السجين المذكور، ما هو إلا محاولة لإلباس والده لباس الضحية في مسرحية مكشوفة، وأن هذه التصرفات لا طائل منها”.

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