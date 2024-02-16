مروان حجي يجمع موسيقى “الحضرة” و”الجاز” في جولة فنية

يستعد الفنان مروان حجي لخوض جولة فنية فريدة من نوعها، سيقدم خلالها إبداعا موسيقيا غير مسبوق، يجمع بين تراث الملحون المغربي وموسيقى “الجاز” العالمية، في رحلة إبداعية تحت عنون “الحضرة جاز”.

وكشف حجي، في تصريح لـ”الصباح” على هامش ندوة صحافية بالبيضاء حول إطلاق مشروعه الغنائي الجديد، تفاصيل جولته الموسيقية قائلا إنه أبدع فيها تصورا جديدا لتراث الملحون، بشراكة مع الفنان مهدي لزرق، ذي التجارب العديدة في “الفيزيون”، لتقديم موسيقى الحضرة الوجدانية بمزيج من “الجاز” ذي الأصول الأمريكية الإفريقية.

من جهته، قال مهدي بلخياط، منتج المشروع الفني “الحضرة جاز”، إن جولة الفنان مروان حجي ستمتد عبر خمسة مدن مغربية، مع إمكانية توسيعها لتشمل دولا عربية، مبرزا أن تصورها يقوم على دمج الحضرة العيساوية مع الفن التراثي للمملكة، بتوزيعات غايتها مواكبة إشعاعه العالمي.

وعن شح المشاريع الفنية لتراث الملحون، مقارنة بباقي الألوان الغنائية، أكد حجي أن الأمر منوط بوزارة الثقافة، التي تقوم بإسهامات “على قدر جهدها” والميزانية التي تتوفر عليها، محملا المسؤولية أيضا للفنانين الذين لا يركزون على تسويق أعمالهم بالشكل الكافي.

من جهة أخرى، يستعد الفنان مروان حاجي، لتصوير “فيديو كليب”، في عدد من المناطق الأثرية الجميلة والمعروفة بالمغرب، ينسجم مع فكرة العمل الجديد وتصوره المتفرد، يجمع فيه أيضا بين العراقة والتقاليد المغربية الأصيلة، وبين الأسلوب الحديث والعصري، من أجل منحه بعده العالمي، وسيكون التصوير في عدد من المناطق الأثرية الجميلة والمعروفة بالمغرب.

جدير بالذكر أن الفنان مروان حاجي، وهو من مواليد فاس، العاصمة العلمية والروحية للمملكة المغربية، اكتسب قواعد فن “المديح والسماع” والموسيقى الأندلسية في “المدرسة الرشيدية” في مسقط رأسه، قبل أن يعززها بتكوين أكاديمي ودراسات في الموسيقى العلمية والكمان والبيانو.

يسرى عويفي

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