حجز 36 ألف عبوة “سيليسيون” و200 قرص “إكستازي” بمكناس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 47 و 52 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن المشتبه فيه الأول يعمل كمستخدم في شركة لصناعة عبوات اللصاق “سيليسيون”، وكان يستغل هذه الصفة للحصول على كميات من هذا المنتج ويقوم ببيعه مقابل عمولة مالية الأشخاص يروجونه للمدمنين بغرض استعماله للتخدير بمدينة مكناس.

وتابع المصدر ذاته أن المشتبه فيه الأول تم توقيفه متلبسا بتسليم شحنة من عبوات اللصاق لأحد مروجي المخدرات، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المتواصلة عن توقيف شخصين إضافيين يتعاطيان أيضا لهذا النشاط الإجرامي، فيما مكنت عمليات الضبط والتفتيش من حجز 36 ألف عبوة للصاق و 200 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” ومبلغ مالي مهم من متحصلات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

(ي.ع)

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