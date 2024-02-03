بالصور..”COSCO SHIPPING Lines” الصينية تفتتح أولى فروعها في المغرب

أعلنت شركة النقل البحري الصينية “COSCO SHIPPING Lines”، افتتاح أول فروعها بالمغرب، وتحديدا في مدينة الدار البيضاء، مؤكدة الأهمية المتزايدة لشمال إفريقيا في تعزيز الروابط التجارية بين القارات.

واحتضنت العاصمة الاقتصادية، أول أمس (الخميس)، مراسيم إطلاق الفرع المغربي لـ “Morocco COSCO SHIPPING Lines”، الذي سيحل محل الوكيل السابق للشركة بالمملكة “COSMO Shipping & Logistics”، بحضور السفير الصيني تشانغ لين.

وتأتي هذه الخطوة التوسعية للشركة، وفق بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، كجزء من استراتيجيتها الخاصة بربط أوروبا ببقية العالم، من خلال ثلاث شبكات نقل بحري متكاملة، غايتها تقديم خدمات مبتكرة في مجال الشحن الأخضر وسلسلة التوريد الرقمية.

وكجزء من هذه الاستراتيجية، يضيف البلاغ، تلعب “Diamond Line”، التابعة لشركة “Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH”، دورا رئيسيا في توسيع الأعمال في شمال إفريقيا، خاصة في قطاع النقل البحري للأغذية.

وذكر المصدر ذاته أن السفينة التابعة له “MV DELPHIS GDANSK”، أتمت في شتنبر من العام الماضي، رحلتها الأولى إلى الدار البيضاء عبر خدمة تركيا-إسبانيا-المغرب الجديدة (TSM)، موفرة اتصالا سريعا بين الموانئ الرئيسية في مرمرة بإسبانيا والدار البيضاء.

من جهته، قال وانغ مينجفنغ، رئيس شركة COSCO SHIPPING (Europe) GmbH، “إن المغرب على وجه الخصوص سيكون محورا رئيسيا لتغطيتهم العالم عبر خدمات خطوطها الملاحية المنتظمة”.

حول كوسكو للشحن

ويتكون أسطول “COSCO SHIPPING Group”، المملوكة للدولة والموجود مقرها الرئيسي في شنغهاي، اعتبارا من 31 دجنبر 2022، من 1394 سفينة بسعة 113.82 مليون طن، محتلة بذلك المرتبة الأولى في العالم، إلى جانب توفرها على 3.02 مليون حاوية نمطية، بوأتها المرتبة الثالثة عالميا.

وتتصدر أساطيل الشركة من البضائع السائبة الجافة (437 سفينة / 45.14 مليون طن ساكن)، والناقلات (228 سفينة / 29.18 مليون طن ساكن)، والشحن العام والمتخصص (175 سفينة / 5.78 مليون طن ساكن)، أيضا، رأس القائمة العالمية، وفق ما أفاد به بلاغها.