عويل في الجزائر بعد فوز الأسود

إذا رأيتم البكاء والعويل بالتلفزيون الجزائري، فلا تعتقدوا أن هناك فاجعة، بل فقط لأن المنتخب الوطني المغربي فاز في أول مباراة له في كأس إفريقيا بكوت ديفوار، على تنزانيا، بثلاثة أهداف لصفر.

وظهر التلفزيون الجزائري قبل قليل، متحسرا بعد فوز الأسود، نتيجة وأداء، في وقت تعادل فيه منتخب الجزائر، بهدف لمثله، أمام منتخب أنغولا، بأداء متواضع.

ولم يقف التلفزيون الجزائري عند هذا الحد، بل زور نتيجة المباراة، واختار أن يضع نتيجة متعادلة، 3-3، دون مراعاة لمشاعر الجزائريين، ولا احترام لذكاء وكتسوى تفكير المشاهد الجزائري.

وعمت سخرية كبيرة، مواقع التواصل الاجتماعي في كل العالم وخاصة في الدول العربية، من السقطة الجديدة للتلفزيون الجزائري، إذ اعتبروا هذا التصرف غريبا ومستفزا ومسيئا لصورة الجزائر في العالم.

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