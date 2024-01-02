أطباء القطاع العام يدعون الوزارة إلى تنزيل التزاماتها

دعا المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى تنزيل التزاماتها وضمانتها الممنوحة لمهنيي الصحة، خاصة ما يتعلق بصفة الموظف العمومي، وصرف الراتب الثابت من الميزانية العامة للدولة، وتدبير الموارد البشرية من خلال النظام الأساسي النموذجي، وصرف الراتب الثابت من الميزانية العامة للدولة.

وأكد العلوي، في تصريح لجريدة “الصباح”، ضرورة اقتناع الحكومة المغربية بأهمية تحفيز الطبيب المغربي بالقطاع العام، نظرا لأدواره الطلائعية في كثير من المجالات، مترقبا التزامها بمخرجات الأيام الدراسية المقامة مع وزارة الصحة، خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 29 دجنبر الجاري، “حتى لا يتعرض إصلاح القطاع لأي فشل”.

ونبه المتحدث ذاته إلى فقدان القطاع الذي يمثله، القدرة على استقطاب أطباء جدد وعزوفهم عنه، مقابل توجه أولئك العاملين فيه لترك الوظيفة وتقديم استقالات لأجل الهجرة أو الخوصصة، ما بات يستدعي ضرورة إصلاحه وإعادة الاعتبار لوضعية أطبائه المادية والمهنية، على حد قوله.

وسجل العلوي مظاهر الحيف التي تعرض لها الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في القطاع العمومي منذ سنوات، سواء عبر إقصائهم من اتفاق 2017، وتأخر تفعيل المؤشر 509، الذي تم الاتفاق عليه في 2012، ونفذ جزئيا في 2023، أو عبر تعليق تفعيل الدرجتين المتفق عليها في 2011 خارج الإطار، والتي تم ربطها حينها بإصلاح صناديق التقاعد، وبقيت معلقة لحدود الساعة.

يسرى عويفي

إقرأ أيضا: