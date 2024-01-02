انقطاع مبرمج للمياه الصالحة للشرب عن بعض أحياء مدينة الصخيرات لإنجاز أشغال في الشبكة

من أجل تحسين عملية التزويد بالماء الشروب، أطلقت ريضال عملية ربط تخص قناة مياه رئيسية, على مستوى طريق سيدي بطاش في مدينة الصخيرات.

من المحتمل أن تؤدي هذه الأشغال إلى ضعف في صبيب المياه قد يصل إلى حد الانقطاع.

مدة الأشغال : من الثلاثاء 2 يناير 2024 الساعة 7 مسا حتى الأربعاء 3 يناير 2024 الساعة 10 صباحاًً

المدة المقدرة الأشغال : 15 ساعات

المناطق المعنية بالأشغال :

مناطق :جنان الصخيرات – كثبان الصخيرات ) Dune Skhirat ( – المنطقة الصناعية رياض الصخيرات.

تجزئات : الحوض، البساتين، الياسمين، الرياحين، اونيفا ) Oniva (، الفردوس، ميموزا، الفتح، توازون ) Taouazone (، الذهبية، زاكوني ) Zaakouni ، (عبدوفلوري، الداخلة، الكوثر، والفضل

الأحياء : عين الحياة، عين الروز، ليراك، كاربون، عين العتارس – المركز التجاري Label Vie – إقامة جوهرة الصخيرات – شارع الحسن 2 – محطة القطار ONCF – مركز الدرك الملكي.

دواوير : الحجر، الجديد، السمار، بالصخيرات

نشكر زبنائنا الكرام على تفهمهم وندعوهم إلى اتخاذ التدابير اللازمة، مع العلم أنه من الممكن إعادة الوضعية إلى حالتها الطبيعية دون سابق إشعار وقبل الوقت المحدد.

للحصول على أي معلومات إضافية، ندعوكم للاتصال بمركز خدمة الزبناء ’’ ألو ريضال’’ على الرقم 0537202080

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