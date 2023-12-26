حموشي ضمن 50 شخصية إفريقية الأكثر تأثيرا

اختارت المجلة الفرنسية “جون افريك”، عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ضمن أكثر 50 شخصية إفريقية تأثيرا في العالم، مصنفة إياه ضمن “القادة الأفارقة المسيطرين على توازن القوى في الداخل والخارج”.

وأكدت “جون افريك” الفرنسية في التقرير السنوي لمجلتها “أفريكا ريبورت” ، أن عبد اللطيف الحموشي استطاع خطف إعجاب ومديح الأمنيين الأوربيين والأفارقة على حد السواء، واصفة إياه بـ”عيون المملكة”.

واستحضرت المجلة الفرنسية مختلف الإنجازات التي حققها حموشي، المتوج بوسام جوقة الشرف الفرنسي، أبرزها علاقته المتينة بمدراء كل من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والمخابرات البريطانية، والمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية، الذين تجمعهم عمليات مشتركة وتبادل للمعلومات الاستخبارية.

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