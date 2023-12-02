إنطلاق التسجيل للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر

أطلقت الحكومة عملية التسجيل عبر البوابة للاستفادة من البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من اليوم السبت 2 دجنبر الجاري وذلك بعد التسجيل بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بعد معالجة الطلب، تتوصل الأسرة بالجواب في أجل لا يتعدى 30 يوما، على أن يكون صرف مبلغ الدعم في أواخر كل شهر، في حالة استيفاء جميع الشروط المحددة طبقا للقانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر مؤكدا أنه سيتم الشروع في صرف أولى هذه الإعانات، ابتداء من نهاية شهر دجنبر2023.

ويأتي إطلاق عملية التسجيل ، وفق البلاغ ، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر متم سنة 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن إرساء هذا النظام الذي يقوم على تقديم دعم مباشر للأسر،ستستفيد منه الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة،ويهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.

وسيمكن برنامج الدعم الاجتماعيي المباشر، حسب البلاغ، من وضع شبكة للأمان الاجتماعي ،حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا، ويمكن أن تصل إلى أكثر من 1000درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.

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