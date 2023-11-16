أسعار النفط تتراجع وسط ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

انخفضت أسعار برميل النفط، اليوم الخميس، لتواصل خسائرها التي بدأتها في الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على ارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن تراجع الطلب على الطاقة من آسيا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 80.90 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 76.35 دولارا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بأزيد من 5ر1 بالمئة في الجلسة السابقة.

يذكر بأن أسعار برميل النفط قد تراجعت، الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ يوليوز 2023، متأثرة بالمخاوف من احتمال تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين.

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